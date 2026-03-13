We gaan hier heus niet van iedere over-the-air-update melding maken, maar die voor de Leapmotor B10 is wel heel uitgebreid. Hij brengt een reeks belangrijke nieuwtjes naar deze betaalbare EV.

Je hoeft niet met de Leapmotor B10 te rijden om te zien dat dit een sterke aanbieding is. Voor nog geen 28 mille stap je in een ruime elektrische gezins-SUV vol luxe, maar toch viel er ook wel wat tegen na onze eerste testweek in Nederland. Met name op het gebied van software valt er nog veel aan de auto te verbeteren, maar voor tenminste een deel van die klachten biedt Leapmotor nu al een oplossing. Via een over-the-air-update krijgt iedere Leapmotor B10 onder meer Android Auto en Apple CarPlay. Dat stond al wel op de prijslijst, maar zat tot op heden nog niet echt in het systeem.

Verder ondersteunt de B10 na de update one-pedal-driving, zodat hij als het goed is helemaal en vlot tot stilstand komt zonder het rempedaal te gebruiken. De spraakbediening is verbeterd en volgens Leapmotor werkt de bediening van de auto dankzij een reeks kleine wijzigingen intuïtiever dan voorheen. Ook fijn: de navigatiekaart kun je nu ook op een deel van het scherm weergeven, zodat je minder vaak hoeft te kiezen tussen het een of het ander.

Bestaande B10-rijders krijgen vanzelf een popup met daarin de vraag of ze deze uitgebreide update willen installeren.