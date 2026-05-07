Nederlanders zijn afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel.

Onderzoekers keken naar ruim 276.000 ritregistraties van 8.160 automobilisten tussen 16 februari en 27 april. Voordat de prijzen aan de pomp hard stegen reden automobilisten wekelijks gemiddeld 188 kilometer. In de weken erna liep dit op tot ruim 210 kilometer.

Deskundige Peter van der Mede van Goudappel noemt de cijfers "opvallend". De ervaring leert volgens hem dat automobilisten prijsbewust zijn en hun gedrag aanpassen aan de hoogte van de prijzen.

Goudappel ontdekte dat het aandeel tankbeurten over de grens in België wel met bijna 40 procent opliep. Ook in Duitsland gingen Nederlanders vaker tanken, al was die toename minder groot. "We zijn dus anders gaan rijden, niet minder", concludeert Van der Mede.