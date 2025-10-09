Onderzoek naar zelfrijdende Tesla's in VS na ongelukken

De Amerikaanse verkeerstoezichthouder NHTSA opent een onderzoek naar 2,9 miljoen Tesla's. De auto's zijn uitgerust met een functie waardoor de voertuigen zelfstandig kunnen rijden. De waakhond heeft echter meldingen ontvangen dat de zelfrijdende Tesla's verkeersovertredingen begaan, met ongelukken en gewonden tot gevolg.

De NHTSA stelt dat het Full Self-Driving-systeem (FSD) "rijgedrag veroorzaakt dat in strijd is met de verkeersveiligheidswetten". De toezichthouder ontving zes meldingen over Tesla's die door rood licht reden, met een botsing als gevolg. Bij vier van deze ongelukken vielen een of meer gewonden.

Volgens de website van Tesla is FSD momenteel beschikbaar in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, China en Australië. Het systeem zou bestuurders helpen "beter te rijden door de meest voorkomende en foutgevoelige rijtaken uit te voeren".