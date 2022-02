Onderzoek: 'Europa heeft 65 miljoen laadpalen nodig in 2035'

De komende jaren moeten er flink wat oplaadpunten voor EV's uit de grond worden gestampt in Europa. Dat melden adviesbureau Ernst & Young (EY) en Eurelectric, de branchevereniging voor de Europese stroomsector, in een gezamenlijk rapport. In 2035 is het de bedoeling dat er 65 miljoen oplaadpunten in Europa staan, die de dan naar schatting 130 miljoen EV's in het Europese wagenpark moeten kunnen opladen.

Van die 65 miljoen laadpunten zal zo'n 85 procent thuis moeten worden geïnstalleerd, becijfert men in het rapport. Dat betekent dat er in 2035 zo'n 10 miljoen openbare laadpunten nodig zouden zijn. Volgens de laatste cijfers zijn dat er nu nog geen half miljoen. Halverwege vorig jaar was goed te zien dat de verdeling van de laadpunten ook nog behoorlijk scheef is: destijds stond maar liefst 30 procent van alle laadpunten in de EU in Nederland. Met name Oost-Europa loopt achter als het gaat om de laadinfrastructuur. Maar ook in Nederland neemt de druk op de openbare laadpunten momenteel toe.

Dat het rapport mede is opgesteld door de branchevereniging voor de Europese stroomsector, behoeft natuurlijk een kritische kanttekening. Gezien de huidige trend in de automarkt lijken meer laadpalen echter geen overbodige luxe. Vorig jaar steeg het marktaandeel van elektrische auto's in Europa naar bijna 10 procent. Volgens EY rijden er momenteel bijna vijf miljoen EV's op de Europese wegen en het adviesbureau schat dat dit aantal in de volgende vijf jaar zal verdubbelen. In 2030 is het aantal EV's dan toegenomen tot 65 miljoen auto's. De autofabrikanten zelf trokken daarom al aan de bel: als de laadinfrastructuur niet snel wordt uitgebreid, hindert dat de verkoop van de EV's.