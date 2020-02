Omzet autobranche eind 2019 flink hoger

Het laatste kwartaal van 2019 was het beste voor de Nederlandse autobranche, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag naar buiten heeft gebracht. De omzet van de branche steeg in de laatste drie maanden van vorig jaar met 8,4 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Over het hele jaar steeg de omzet van de branche met 3,6 procent. De deelbranches importeurs en autohandel en -reparatie profiteerden in de laatste drie maanden van 2019 het meest, met respectievelijk 15,4 en 11,8 procent, schrijft het CBS. De deelbranches profiteerden in het laatste kwartaal van de gunstige bijtelling voor elektrische auto's.

Het bijtellingspercentage van 4 procent in 2019 steeg in 2020 naar 8 procent voor auto's met een cataloguswaarde tot 45.000 euro. Het was voor consumenten die een auto wilden kopen dus aantrekkelijker om er een in december te kopen, in plaats van een maand later. Hierdoor was er eind vorig jaar een flinke boost in het aantal autoverkopen.

Ondanks de hogere omzet daalde het vertrouwen van de autobranche wel: van -7,2 aan het eind van 2019, naar -7,6 begin 2020. Van de ondernemers in de branche verwacht in het eerste kwartaal 10,5 procent een omzettoename in de komende drie maanden. Vorig kwartaal sprak nog 26,4 procent van de ondernemers deze verwachting uit.