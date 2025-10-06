Toch kun je bij de cijfers van het onderzoek wel wat kanttekeningen plaatsen, zegt Van Selms. "Die onderlinge verschillen zijn het gemiddelde. Er is een groot verschil tussen de pompprijzen, maar het is niet zo dat de ene helft heel hoog is en de andere helft heel laag", legt hij uit. Bij een groot deel van de stations is er waarschijnlijk een kleiner onderling prijsverschil.