Op weinig plekken in Europa is de benzineprijs zo hoog als in Nederland. Dat komt doordat de overheid veel accijns op een liter plus btw over het verhoogde bedrag rekent. Volgend jaar komt er nog meer bij. De Nederlandse benzineprijs (Euro 95 of E10) staat volgens de ANWB-monitor momenteel op gemiddeld €1,90 per liter. Volgens UnitedConsumers, dat de gemiddelde adviesprijs van de vijf grootste oliemaatschappijen berekent, loopt dat bij sommige pompen zelfs op tot €2,11. Het prijsverschil komt doordat Nederlandse pompstations vaak met kortingen stunten.

Als je met de auto binnen Europa op vakantie gaat, betaal je per liter zo 30 cent minder. Wie slim rekent, kan zelfs met wat omrijden besparen. "Ook voor het buitenland geldt: je vindt een lagere benzineprijs als je een paar kilometer van de snelweg af gaat", vertelt UnitedConsumers-directeur Paul van Selms aan NU.nl. "De beste prijzen vind je in de kleine plaatsen."

België rekent nu gemiddeld €1,60 voor een liter benzine. Frankrijk en Duitsland zitten er ongeveer 10 cent boven en in Luxemburg betaal je zelfs minder: €1,47 per liter. Omrijden voor een tankbeurt in Luxemburg kan dus zomaar geld opleveren, mits je goed rekent. Een volle tank is ongeveer 45 liter. Dat kost in Nederland €85,50 en in België €72. De winst is dus €13,50. Als je auto 1 liter op 15 kilometer verbruikt, kun je maximaal 101 kilometer heen en terug rijden als je geld wil overhouden aan je trip naar België.

In Luxemburg betaal je €66,15 voor 45 liter. Met dezelfde rekensom kun je vanuit België dan maximaal 44 kilometer heen en terug rijden om te besparen op een tank Euro 95. Mensen die naar Italië rijden kunnen hun auto het beste voltanken in Oostenrijk. Daar zijn de benzineprijzen lager dan in Duitsland en Italië.

Vooral voordeel bij benzine

Door de onrust in het Midden-Oosten is de olieprijs het afgelopen jaar snel gestegen. In Nederland liep de benzineprijs sneller op dan in omringende landen, waardoor het prijsverschil groter is. Van Selms schat dat je op een lange vakantierit 20 tot 30 euro bespaart. "Daar kun je toch wat ijsjes en drankjes van kopen."

Wie diesel rijdt, profiteert minder van kleine prijsverschillen. In Nederland staat de gemiddelde prijs op 1,81 euro per liter, in België en Monaco op €1,70 en in Duitsland en Frankrijk rond de €1,60. Dan bespaar je misschien een tientje op een tank.

Verbruik drukken

Een ANWB-woordvoerder raadt aan om de autobanden goed hard op te pompen voor vertrek. Dan verbruikt de auto minder benzine. Je vindt de geadviseerde bandendruk in de handleiding van je auto of op een sticker in de benzineklep of op de rand van een deur. Haal ook het bagagerek van je auto als je dat niet nodig hebt: dan vangt de auto minder wind. "Je kunt met deze voorbereiding tot 10 procent minder brandstof verbruiken tijdens het rijden", vertelt de ANWB-woordvoerder.

UnitedConsumers en de ANWB waarschuwen voor lange wachttijden bij goedkope pompen. Door de vakantieperiode is een wachttijd tot twintig minuten bij een Luxemburgs tankstation deze weken niet gek. "Zo goedkoop mogelijk tanken op vakantie is inmiddels een nationale sport geworden", zegt Van Selms. "Je kunt je afvragen: is het de tijd waard om voor een paar euro een half uur om te rijden? Ik denk voor veel Nederlanders wel."