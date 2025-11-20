Ken je de elektrische Omoda E5 nog? Grote kans dat je die elektrische SUV nog niet hebt zien rijden. Die elektrische SUV wordt nu voor de tweede keer in Nederland geïntroduceerd. Ditmaal heet hij simpelweg Omoda 5 EV en is hij duizenden euro's goedkoper. Ook nieuw: de Omoda 5 EV heeft een hybride alternatief.

Medio 2023 schreven we voor het eerst over Omoda. Het automerk van het Chinese Chery, en niet het Nederlandse modemerk dat tevergeefs probeerde de toepassing van die merknaam te voorkomen. Kort daarop maakten we virtueel kennis met de Omoda 5 EV, een elektrische SUV die vervolgens als Omoda E5 aan het Nederlandse publiek werd gepresenteerd. Begin 2024 hebben we er al mee kunnen rijden en de SUV heeft zelfs al even met een vanafprijs van zo'n €36.000 op de Nederlandse prijslijst gestaan. Het wilde schijnbaar niet lukken. Er zijn slechts 24 stuks van op kenteken gezet en het zou ons niet verbazen dat het gros daarvan een dealerdemo is. Jaecoo & Omoda - de Chery-tak die de merken in Europa voert - probeert het nu opnieuw. Ditmaal heet de Omoda E5 simpelweg Omoda 5 EV, is hij duizenden euro's minder duur én heeft hij een hybride alternatief: de Omoda 5 SHS-H.

Afgeladen SUV vanaf minder dan €30.000

We beginnen met de Omoda 5 EV. Die heeft net als eerder weer een 61 kWh LFP-accu (netto). De elektromotor is ditmaal 210 pk in plaats van 204 pk sterk. Die combinatie helpt de 4,42 meter lange SUV aan een bereik van 502 kilometer. Wie haast heeft, tikt vanuit stilstand na 7,2 seconden een snelheid van 100 km/h aan. Snelladen kan met 130 kW. Dat is winst, voorheen moest je met 80 kW DC-laadvermogen genoegen nemen. De bagageruimte lust 442 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.149 liter meebrengen.

De Omoda 5 EV heeft in Nederland een vanafprijs van €29.990. Daarmee is hij flink goedkoper dan voorheen. Voor nog geen 30 mille krijg je bovendien direct de Premium-uitvoering. Die biedt zesvoudig elektrische verstelbare voorstoelen die verwarmbaar en geventileerd zijn. Bovendien zijn ze met kunstleer bekleed. Een 12,3 inch digitaal instrumentarium en een infotainmentscherm met eenzelfde diagonaal zijn standaard op elke variant.

Omoda 5 SHS-H: vanaf €28.990

De Omoda 5 kenden we in Nederland vooralsnog enkel als EV, al bestond hij elders al met een hybride aandrijflijn. Die hybride versie heet Omoda 5 SHS-H - wat staat voor iets als Super Hybrid System - en komt nu wel naar Nederland. Belangrijk: dit is een conventionele hybride en dus geen plug-in hybride. Hij heeft een 143 pk sterke 1.5 T-GDI benzinemotor die samenwerkt met een 204 pk sterke elektromotor die in de cvt-transmissie is gehuisvest. Het systeemvermogen bedraagt 224 pk en de accu heeft een capaciteit van 1,83 kWh. Het gemiddeld verbruik bedraagt volgens Omoda een niet verkeerde 5,3 l/100 kilometer. Hoef je dat niet te benaderen? Dan trap je de Omoda 5 SHS-H vanuit stilstand in 7,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h.

De Omoda 5 SHS-H is er in tegenstelling tot de elektrische Omoda 5 EV in twee versies. De instapper heet Comfort en kost €28.990, de Premium mag vanaf €31.990 mee naar huis.

Opmerkelijk: ook als Jaecoo

Gelijktijdig met de Omoda 5 EV en Omoda 5 SHS-H introduceert Omoda & Jaecoo in Nederland de J5 EV en de J5 SHS-H. De J5 heeft een totaal andere basisvorm dan de Omoda 5, maar deelt er wel zijn aandrijflijnen mee. Ook wat afmetingen betreft zitten ze bij elkaar in de buurt. De Omoda 5 is met zijn lengte van 4,42 meter vier centimeter langer dan de J5 en heeft een wielbasis die met 2,63 meter één centimeter langer is. Zelfs de prijzen zijn vergelijkbaar. We wensen je succes met kiezen.