Het Chinese Chery trapt het gas- en stroompedaal in Europa tegen de bodem. Er zit een arsenaal aan voor Europa en Nederland nieuwe modellen in het vat. Een daarvan is deze Omoda 4.

Chery brengt onder eigen merknaam dit jaar drie modellen naar Europa en volgend jaar komt daar een vierde bij. Daar blijft het niet bij. Het introduceert met iCar een nieuw merk in Europa en ook Chery's merken Jaecoo en Omoda pakken in Nederland uit. Jaecoo onder meer met de 8 en Omoda brengt een nieuwe cross-over naar Nederland: de Omoda 4.

Al in oktober vorig jaar werd bekend dat de Omoda 4 naar Europa zou komen. We konden je de auto laten zien, maar er helaas nog maar weinig over vertellen. Wat we nu weten: de Omoda 4 is een elektrische cross-over die in het eerste kwartaal van 2027 bij de Nederlandse dealers staat. Hij is 4,42 meter lang en is daarmee korter dan een Skoda Elroq, maar langer dan een Peugeot e-2008. In de bodem komen 50 kWh en 67 kWh grote accu's. Het grootste exemplaar moet de auto een rijbereik van zo'n 450 kilometer opleveren. Later meer!