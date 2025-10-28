Omoda 4: compacte cross-over volgend jaar in Nederland

Omoda breidt uit en wel met de Omoda 4. Die komt volgend jaar naar Nederland. Het is een compacte cross-over met een lekker opvallend uiterlijk.

Omoda, een automerk van de Chinese gigant Chery, biedt in ons land momenteel één model aan: de Omoda 9. Zustermerk Jaecoo deelt de showroom met Omoda en wel met de Jaecoo 7. Er komt een model bij: de Omoda 4. Die krijgen we nu voor het eerst te zien. In thuisland China is het doek er inmiddels af en Omoda belooft dat de Omoda 4 volgend jaar ook in Nederland verkrijgbaar is.

We krijgen nog niet veel te weten over de Omoda 4, maar kunnen er al wel een duidelijke blik op werpen. Het gaat om een cross-over die vermoedelijk de strijd aanbindt met onder meer de Peugeot (e)-2008 en mogelijk als EV én als brandstofauto leverbaar wordt. Technische informatie delen de Chinezen vooralsnog niet.

Wel is er uitleg over het toch best aardig opvallende lijnenspel van de nieuwkomer. “We wilden iets spannenders creëren dan de steeds alledaagser wordende ontwerpen, die de huidige markt domineren. Zelfs als dat betekent dat de styling niet iedereen zal aanspreken. Het jeugdige perspectief van ons ontwerpteam zie je duidelijk terug in deze futuristische cross-over.” Dat je het maar even weet. Het interieur moet doen denken aan de cockpit van een ruimteschip. Vooralsnog zien we echter een voor 2025 vrij conventioneel aandoend dashboard, met een klein digitaal instrumentarium en een groot verticaal georiënteerd infotainmentscherm.

Voor wie wat meer wil opvallen, komt Omoda met de zogeheten Ultra-versie van de 4. Die onderscheidt zich van de reguliere Omoda 4 met dikker spoilerwerk rondom en een heuse diffuser. Verder staat hij op andere wielen en zijn de remklauwen in dezelfde 'Electro Yellow' lak gespoten als de rest van de auto. Hier geldt eveneens dat specificaties nog niet bekend zijn, maar kijk er niet gek van op als de Ultra ook meer kracht tot zijn beschikking heeft. In de tweede helft van 2026 weten we zeker meer, want dan wordt de Omoda 4 hier verwacht.