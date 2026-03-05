Ga naar de inhoud
Omdat Nederlanders van zwart houden: DS N°8 Pallas Black Edition

Veel extra voor kleine meerprijs

Lars Krijgsman

De DS N°8 is nog piepjong, maar nu al komt DS met een speciale uitvoering. Die heet voluit DS N°8 Pallas Black Edition en is ook nog eens uniek voor Nederland.

Veel merken leveren van hun modellen om de zoveel tijd een Black Edition, of een optiepakket dat iets als Black Pack heet en dat vooral zwarte afwerking aan een model toevoegt. Blijkbaar werkt dat. Speciaal voor de Nederlandse markt roept DS namelijk een speciale uitvoering van de N°8 in het leven die vooral de nadruk op zwarte extraatjes legt. Zijn naam: DS N°8 Pallas Black Edition.

Zoals zijn naam al doet vermoeden is de DS N°8 Pallas Black Edition gebaseerd op de Pallas, de instapuitvoering van de N°8. Bij de Black Edition is zowel de voorklep als het dak in het zwart uitgevoerd. De speciale variant staat op 20-inch Lyrea geheten lichtmetalen wielen. Die zijn dus een maatje groter dan de standaard 19-inch 'Borealis'-wielen. Net als de reguliere Pallas heeft ook de Pallas Black Edition het Black Canvas-interieur. Het normaliter optionele panoramadak (€1.000) is standaard, evenals het 'Pack Comfort FWD' (€1.750) dat onder meer een elektrisch bedienbare achterklep en uitgebreidere over twee zones gescheiden klimaatregeling met Air Quality System en achtvoudig elektrisch verstelbare stoelen bevat.

De DS N°8 Pallas Black Edition is er alleen in combinatie met de 230 pk sterke elektromotor en de 73,7 kWh accu. De Black Edition kost €56.000 en is daarmee slechts €1.000 duurder dan de reguliere Pallas-uitvoering.

Meer DS N°8

De DS N°8 profiteert direct van een modeljaarupdate. Driver Attention Monitoring is voortaan standaard op elke DS N°8, evenals Wrong Pedal Prevention dat ingrijpt als je het gaspedaal krachtig intrapt terwijl zich op een afstand van maximaal één meter een obstakel voor of achter de auto bevindt. Meer nieuws: de inductielader voor je telefoon is voortaan voorzien van ventilatie en een 22 kW-boordlader staat voortaan op de optielijst.

DS DS N°8

