Als het om occasions gaat, dan willen veel mensen het liefst een hybride in combinatie met een hoge instap. Die heb je in allerlei soorten en maten, maar als we vervolgens verder lezen en zien dat de gemiddelde occasionprijs een niet-misselijke €24.000 bedraagt, dan nemen we dat als richtprijs.

Vorige week richtten we ons op de nuchtere Kia XCeed, de sportieve Cupra Formentor en de premium-BMW X2. Omdat daarmee de koek nog lang niet op is, gaan we deze week op herhaling met nu een DS 7 Crossback, een Lexus NX en een Renault Arkana in de hoofdrollen.

Renault Arkana E-Tech Hybrid 145 R.S. Line - 2021 - 45.743 kilometer - €23.935

Afgelopen september werd bekend dat Renault Nederland stopt met de verkoop van de Arkana. Er zou te weinig afstand zijn tot de jongere Symbioz, vandaar. Omdat de laatste voorraadmodellen nu ook wel vergeven zullen zijn, zul je je moeten wenden tot de occasionmarkt als je zo’n coupé-SUV op je wensenlijstje hebt staan. Da’s geen probleem: het land staat er vol mee, dus zoek de door jou gewenste motorisering (naast de benzine-hybride was-ie er een tijdje met de geblazen 1.3), uitvoering, kleur, bouwjaar en/of kilometerstand. Wat die laatste aspecten betreft; met een budget van 24 mille kom je zonder uitzondering jonge occasions tegen met soms maagdelijke kilometerstanden. Wij houden van kleur op de weg en omdat we met zo’n flink budget op zeker willen spelen, kiezen we voor deze Renault Arkana: de van de eerste eigenaar afkomstige, lekker felblauwe N-517-SV staat bij de merkdealer in Den Haag die ‘m (uiteraard) met een jaar Bovag-garantie wegdoet.

Alhoewel gebaseerd op de Captur, is de Arkana een stuk langer. Daar profiteert met name de bagageruimte van, maar ook inzittenden komen weinig tekort komen, al moet je achterin niet langer zijn dan 1,85 meter in verband met de aflopende daklijn. Op materiaalkeuze en bouwkwaliteit valt weinig aan te merken. Daarnaast is deze R.S. Line royaal aangekleed: prima sportzetels (leer/alcantara) die elektrisch verstel- en verwarmbaar zijn, DAB-audio, navigatiesysteem, Apple Carplay, Android Auto, led-verlichting, adaptieve cruisecontrol plus een aantal veiligheidsvoorzieningen. Onder de kap een bijzonder stukje techniek: een atmosferische 1.6 werkt samen met twee elektromotoren en min of meer twee automatische versnellingsbakken met in totaal acht verzetten, maar een koppeling ontbreekt. Het zorgt voor een niet altijd consistent rijgedrag. Vraag je niet het uiterste van de techniek, dan valt er best mee te leven. Sowieso is de Arkana geen bochtenridder, maar veeleer een goedmoedige reisgenoot. ‘R.S. Line’ staat dan ook enkel voor uiterlijke opsmuk, niet voor een anabolenkuur.

Signalement

Merk Renault

Type Arkana E-Tech Hybrid 145 R.S. Line

Bouwjaar december 2021

Kilometerstand 45.743

Vraagprijs €23.935

Waar te koop? Zeeuw & Zeeuw Renault Den Haag, Den Haag

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.598 cc, hybride

Max. systeemvermogen 105 kW/143 pk

Max. systeemkoppel 250 Nm

Leeggewicht 1.410 kilo

Bagageruimte 480 l/1.263 l

Max. aanhanger geremd 760 kilo

Gem. verbruik 1 op 20,0 (WLTP)

0-100 km/h 10,8 s

Topsnelheid 172 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Lexus NX 300h AWD F Sport Line - 2015 - 116.168 kilometer - €23.880

Als premiumvertegenwoordiger toonden we vorige week de BMW X2, ditmaal kiezen we deze Lexus NX. Want voor het geld van bovenstaande Arkana rijd je ook in zo’n über-Toyota. Wel doe je dan concessies wat betreft bouwjaar en kilometerstand (en prijs c.q. garantie, want 12 maanden zekerheid kost hier € 795 extra). De GJ-232-K (drie ex-eigenaren) heeft er ook veel tegenover staan. Zo zijn brandstof- en elektromotor een stuk krachtiger, wat zich onder meer uit in een bijna dubbel zo hoog trekgewicht. En ook vierwielaandrijving is present. Keerzijde hiervan is dat de NX 350 kilo meer gewicht in de schaal legt.

De NX is vrij progressief getekend, iets wat zich in het interieur voortzet. Daardoor duurt het een poosje voordat je er helemaal in thuis bent, met daarin een negatieve hoofdrol voor het tijdens het rijden lastig te bedienen touchpad voor het multimediasysteem. Materiaalkeuze en bouwkwaliteit staan buiten kijf: het ziet eruit en voelt aan alsof het voor de eeuwigheid is gemaakt. Dat geldt eveneens voor de met rood en zwart leer beklede sportstoelen die veel steun bieden en uitstekend zitten. Achterin blinkt de NX vooral uit in beenruimte. Ook de bagageruimte is royaal. Features als een panoramadak en een elektrische achterklep zijn present, evenals veel zaken die we al bij de Arkana vermeldden. Aan diens vele veiligheidsvoorzieningen zie je echter diens jongere leeftijd - de NX biedt niet het laatste op dat gebied.

Samenspel en overgang tussen verbrandings- en elektromotor verloopt bijkans onmerkbaar. Dat de techniek aan een cvt is gekoppeld, is begrijpelijk, maar het levert bij voluit accelereren onnatuurlijk voelende motortoerentallen op. Tevens is de premium Japanner wat nerveus. Vooral de achteras is zacht geveerd, terwijl de demping juist hard is. Op (snel)wegen met glad asfalt is de NX een comfortabele cruiser, maar wanneer het asfalt minder wordt, is dat duidelijk merkbaar.

Signalement

Merk Lexus

Type NX 300h AWD F Sport Line

Bouwjaar juni 2015

Kilometerstand 116.168

Vraagprijs €23.880

Waar te koop? Auto Aaltink, Nijverdal

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 2.494 cc, hybride

Max. systeemvermogen 145 kW/197 pk

Max. systeemkoppel n.b.

Leeggewicht 1.760 kilo

Bagageruimte 550 l/1.600 l

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 18,9 (NEDC)

0-100 km/h 9,3 s

Topsnelheid 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

DS 7 Crossback E-Tense 225 Opéra - 2021 - 134.259 kilometer - €23.945

Wie graag premium rijdt, maar dan in een occasion van een met de Arkana vergelijkbaar bouwjaar, kan terecht bij landgenoot DS. Dat merk is nog niet zo’n vaste waarde als Lexus (logisch, want het is ook veel jonger), waardoor de afschrijving op de meeste modellen bovengemiddeld is. Zo zien we bij de officiële dealer (nou vooruit: Citroën) in Bergeijk deze DS 7 Crossback staan. Zes jaar jonger dan de NX, maar wel met de hoogste kilometerstand. Deze import-auto (wiens toevoeging Opéra hier niet gevoerd is) staat sinds augustus op Nederlands kenteken, klaar om z’n eerste baas hier te dienen. Die moet dan wel houden van het expressieve uiterlijk en innerlijk - de auto ziet er vanbinnen rijk uit (is dat ook), maar soms lijkt vorm voor functie te gaan. In het leren interieur biedt de erg royale Opéra stoelverwarming, -koeling en -massage, een memorysteem op de elektrische verstelbaarheid ervan, actieve vering (de weg vóór je wordt gescand, waardoor de vering zich schrap kan zetten op wat er komen gaat) en nog veel meer snuisterijen, waaronder een BRM-uurwerk en audio van Focal. Wat ziet er niet op? Een leuke kleur, want de HVB-28-S is heel erg zwart. In alle pracht en - vooral - praal hebben alle inzittenden volop ruimte, de kofferruimte is wat kleiner.

Het onderstel van de DS 7 is vooral afgesteld op comfort. Het maakt de auto voor sportievelingen misschien wat afstandelijk en gevoelloos, maar is daardoor wel een heerlijke reisauto. In plotselinge bochten komt hij wat onderstuurd uit de verf, iets wat je dankzij het breed beschikbare koppel snel hebt gecorrigeerd met wat extra gas. Ondanks het vrij zachte karakter helt de carrosserie maar weinig over. Ook de besturing is wat afstandelijk, maar toch precies genoeg.

De geblazen 1.6 werkt samen met een elektromotor. Het span zorgt voor het meeste vermogen en de hoogste prestaties. Wie heel regelmatig plugt, kan in de buurt van de nauwelijks reële WLTP-waarde komen.

Signalement

Merk DS

Type 7 Crossback E-Tense 225 Opéra

Bouwjaar april 2021

Kilometerstand 134.259

Vraagprijs €23.945

Waar te koop? Citroën-dealer Autobedrijf Dirks, Bergeijk

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.598 cc, turbo, hybride

Max. systeemvermogen 165 kW/225 pk

Max. systeemkoppel 360 Nm

Leeggewicht 1.735 kilo

Bagageruimte 401 l/1.712 l

Max. aanhanger geremd 1.250 kilo

Gem. verbruik 1 op 71,4 (WLTP)

0-100 km/h 8,9 s

Topsnelheid 225 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Wederom drie hoge hybriden, welke heeft ditmaal jouw voorkeur?

Ook nu zijn we met 24 mille op zak gaan zoeken naar een hoge hybride. Daarvoor heb je een jonge Renault Arkana op de stoep staan of een oudere Lexus NX. Een combinatie van die twee (i.c. bouwjaar en premiumgehalte) levert de DS 7 Crossback op, al heeft die de hoogste kilometerstand. De Arkana is het meest modern, maar inmiddels niet meer nieuw leverbaar (wat doet dat met de afschrijving?), de Lexus is kwalitatief top. De DS 7 moet zich op dat vlak nog bewijzen, maar is erg royaal uitgerust. Welke moet het worden?