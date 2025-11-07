Mooi om te zien hoeveel reacties (en emoties) de vrijdagse Op Zoek Naar-occasionzoektocht altijd losmaakt! Het kan uiteraard ook zo zijn dat het trio van vorige week voor velen te klein is. Zoiets meenden we te lezen. Daarom deze week drie ruimtewagens die maximaal €3.000 mogen kosten met een maximale kilometerstand van 150.000. Waar we vorige week drie vertegenwoordigers uit Zuid-Korea lieten zien, doen we dat nu met drie Franse modellen, want de Fransen waren dol op de MPV's, al was Peugeot eigenwijs en dacht het met een stationwagon als alternatief weg te komen.

Op onze Op Zoek Naar-aflevering van vorige week kwamen veel reacties, met daarin alternatieven voor de geportretteerde Chevrolet Lacetti, Daewoo Lanos en Hyundai Accent. De onder meer voorgestelde Hyundai Getz is echter een maatje compacter, om maar te zwijgen over de nog kleinere Subaru Vivio waarmee een andere reageerder op de proppen kwam. Maar goed, alle reacties c.q. alternatieven (waarvan sommigen al eens eerder in OZN hebben gefigureerd) zijn welkom!

Citroën Xsara Picasso 1.6i – 2006 – 127.852 kilometer – €2.950

Bij de advertentie van deze Citroën Xsara Picasso doet de verkopende partij de occasion (en wellicht zichzelf en belangstellenden) tekort. Er staat enkel ‘1.6i’, maar als we het motorvermogen bekijken, betreft het de 1.6i-16V van 109 pk, de bekende en betrouwbare TU-machine. Met nog geen 128.000 kilometer op de teller is de 87-SG-VH (twee voormalige eigenaren) dan ook nog lang niet aan het eind van zijn Latijn. De uitrusting wordt evenmin aangeduid. Kijken naar wat erop en eraan zit (onder meer klimaatregeling en cruisecontrol, parkeersensoren achter, armsteunen vóór en audio, maar bijvoorbeeld geen lichtsensor), dan lijkt het de Attraction te zijn. Hoe dan ook heb je met deze occasion een ei-achtig vervoermiddel met daarop de handtekening van een kunstenaar die overleed toen de 2CV, Dyane, Mehari, Ami, GS, DS, SM en HY nog in de showroom stonden en dus niets te maken heeft met deze MPV! Voorin zit je nogal op de bok en het rondomzicht is dankzij de grote raamoppervlakken prima. Ook achterin is voldoende ruimte. Er zijn drie losse stoelen die uitneembaar zijn, zodat de bagageruimte tot meer dan twee kuub kan worden vergroot. Achterop de voorstoelen treffen we vliegtuigtafeltjes aan, een typisch MPV-trekje, net als het – nog aanwezige – boodschappenmandje.

Naam en uiterlijk doen het al vermoeden: dit is geen scheurneus. Comfort voert de boventoon, zowel qua onderstel als qua meubilair. Vering en demping zorgen voor een gerieflijke rit, maar ze laten de Xsara Picasso in bochten ook enigszins overhellen. Niet echt hinderlijk, maar toch. Dat het meubilair weinig zijdelingse steun biedt, helpt daarbij niet. En als het wegdek echt pokdalig wordt, merk je dat wel. Besturing en schakeling doen hun werk onopvallend en volgen de bevelen van de chauffeur netjes op.

De foto’s tonen een keurige staat aan. De getoonde prijs is een rijklaarprijs, een jaar Bovag-garantie kost €795 extra.

Signalement

Merk Citroën

Type Xsara Picasso 1.6i(-16V Attraction)

Bouwjaar januari 2006

Kilometerstand 127.852

Vraagprijs €2.950

Waar te koop? Maasstad Automotive, Papendrecht

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.587 cc

Max. vermogen 80 kW/109 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 147 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.243 kilo

Bagageruimte 550 l/2.128 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1 op 13,7 (NEDC)

0-100 km/h 11,4 s

Topsnelheid 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Renault Scénic 1.6 16V Business Line – 2008 – 127.248 kilometer – €2.699

Een Franse midi-MPV? Dan kan de Scénic (de eerste jaren met ‘Mégane’ ervoor) van Renault niet ontbreken. Met inachtneming van budget en kilometerstand zien we in Deventer deze Renault Scénic staan: tweeënhalf jaar jonger dan de Picasso en iets goedkoper, met daarbij een kilometerstand en een krachtbron die vrij exact overeenkomen. Het verschil is dat deze aanbieder handelsprijzen hanteert: de auto is nagekeken (maar garantie is niet mogelijk) en toonbaar gemaakt (maar geen ‘showroomglans’). Gelukkig zullen in 2008 de ergste kinderziektes van deze generatie Mégane/Scénic er wel uit zijn gefilterd, want het eerste decennium van deze eeuw was in kwalitatief opzicht niet de beste tijd voor Renault, zeker op elektronicagebied niet. Het kan schelen dat de 91-GRG-3 het faceliftmodel is en dat hij in zijn leven eveneens slechts twee baasjes heeft gediend. Bij die facelift kwam onder meer de Business Line-uitvoering uit en die zien we hier. Met zaken als klimaatregeling, cruisecontrol, een radio-cd-speler, vliegtuigtafeltjes voor de achterpassagiers en parkeersensoren achter onderscheidt hij zich niet van zijn landgenoot, wel met elektrische raambediening achter, een zesbak (die het toerental op de snelweg drukt) en beduidend meer veiligheidsvoorzieningen.

Daar waar de Picasso comfortabel en speels is, is de Scénic wat zakelijker en strakker. De facelift gaf straffere dempers om overhellen tegen te gaan. Ook kreeg de vooras extra draagarmen en werd de stuurprecisie vergroot. Het maakt hem net wat sportiever dan het zachte ei van Citroën. Het meubilair is goed, je zit minder op de bok dan in de oer-(Mégane) Scénic. Wel biedt hij net wat minder binnenruimte. Wie meer wil, opteert voor de Grand Scénic met naar wens zeven zitplaatsen. Ook de bagageruimte is net wat minder ruim dan het Picasso-achterste. De bouwkwaliteit van de Scénic komt overeen met die van de Picasso: correct. De staat van deze occasion lijkt eveneens in orde, maar op het gebied van aftersales moet hij wel de eer aan zijn landgenoot laten.

Signalement

Merk Renault

Type Scénic 1.6 16V Business Line

Bouwjaar augustus 2008

Kilometerstand 127.248

Vraagprijs €2.699

Waar te koop? Mobiliteits Service Evert BV, Deventer

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.598 cc

Max. vermogen 82 kW/110 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 152 Nm bij 4.250 tpm

Leeggewicht 1.295 kilo

Bagageruimte 430 l/1.840 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1 op 13,2 (NEDC)

0-100 km/h 11,8 s

Topsnelheid 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Peugeot 307 SW 1.6-16V Pack – 2006 – 121.735 kilometer – €2.995

De derde grote Franse fabrikant is natuurlijk Peugeot, dat echter lange tijd geen MPV in het programma had. Het merk wees belangstellenden op de ruime Peugeot 307 Break en/of SW, waarbij de laatste zowaar als zevenzitter verkrijgbaar was. Zo’n exemplaar treffen we in Heerlen aan. Deze Peugeot 307 blijft ook nog onder de drie mille (aanvullende garantie in overleg mogelijk), heeft nipt de laagste kilometerstand, is een half jaar jonger dan de Xsara Picasso en begon zijn leven in Duitsland. Vanaf 2010 rijdt hij rond op onze wegen en hij heeft sindsdien (ook al!) twee eigenaren gekend. Onder de motorkap snort dezelfde atmosferische machine als in zijn concerngenoot, probleemloos tot aan hoge kilometerstanden toe. Direct na zijn introductie was de 307 niet aan te slepen, wat de bedrijfszekerheid (weer die elektronica …) niet ten goede kwam. Na de facelift (zoals de 11-KKJ-8) was het ergste leed geleden, maar de neus werd er niet fraaier op. Gelukkig zie je daar binnenin niets van! Volgens de aanbieder is deze occasion een zevenzitter, maar helemaal achterin passen enkel kleine kinderen. Rij twee bestaat uit drie losse zetels, die naar wens uitneembaar zijn. Zwaar zijn ze niet. Dat geeft de auto inderdaad MPV-achtige mogelijkheden, maar de andere twee zijn toch ruimer.

Peugeot heeft voor een comfortabele onderstelafstemming gekozen en die past goed bij deze auto. Sturen gaat niet heel direct, maar wel behoorlijk precies. De zitpositie is prima. Je zit vrij laag in de SW en de stoelen bieden een goede ondersteuning. De afwerking van het interieur is netjes, de uitrusting van deze occasion royaal. Op veiligheidsgebied geeft hij de Scénic goed partij, op luxegebied noteren wij onder andere een panoramadak, elektrische ramen rondom, privacy glass achter, cruisecontrol en airco (wel handbediend). Aan de aanwezige trekhaak mag 1.200 kilo geremd.

Signalement

Merk Peugeot

Type 307 SW 1.6-16V Pack

Bouwjaar juni 2006

Kilometerstand 121.735

Vraagprijs €2.995

Waar te koop? Meis Automotive, Heerlen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.587 cc

Max. vermogen 80 kW/109 pk bij 5.750 tpm

Max. koppel 147 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.335 kilo

Bagageruimte 598 l/2.082 l

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 1 op 13,0 (NEDC)

0-100 km/h 11,9 s

Topsnelheid 182 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie budget-ruimtewagens uit Frankrijk, maar welke moet het worden?

Deze week drie occasions die laten zien dat voor een bescheiden budget best veel personen en spullen zich kunnen laten vervoeren. Houd je niet van het MPV-concept, dan ligt de Peugeot 307 voor de hand; die oogt en rijdt als een normale stationwagon. Toch zijn de andere twee ruimer, waarbij de Renault Scénic het meest modern is qua veiligheidsvoorzieningen en de Citroën Xsara Picasso – ondanks zijn vraagprijs – met een jaar Bovag-garantie te krijgen is. Welke vertegenwoordiger uit het land van Marianne heeft jouw voorkeur?