OPEC+ breidt de dagelijkse productie met 137.000 vaten uit. De olieproductie is dit jaar al meerdere keren flink opgeschroefd. Zo zijn afgelopen maand dagelijks 548.000 vaten extra opgepompt. In mei, juni en juli zijn per dag 411.000 vaten meer geproduceerd. Volgens marktkenners zorgt de extra productie later dit jaar mogelijk voor een olieoverschot. Als de olie goedkoper wordt, is dat ook terug te zien aan de pomp. Al spelen daarin ook andere zaken mee, zoals belastingen en het prijsbeleid van tankstations.