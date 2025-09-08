Olieproductie OPEC+ omhoog: mogelijk lagere brandstofprijzen
Lekker pompen
Oliekartel OPEC+ heeft zondag een akkoord bereikt over een verhoging van de olieproductie in oktober. Volgens deskundigen kan deze uitbreiding later dit jaar tot lagere prijzen aan de pomp leiden.
OPEC+ breidt de dagelijkse productie met 137.000 vaten uit. De olieproductie is dit jaar al meerdere keren flink opgeschroefd. Zo zijn afgelopen maand dagelijks 548.000 vaten extra opgepompt. In mei, juni en juli zijn per dag 411.000 vaten meer geproduceerd. Volgens marktkenners zorgt de extra productie later dit jaar mogelijk voor een olieoverschot. Als de olie goedkoper wordt, is dat ook terug te zien aan de pomp. Al spelen daarin ook andere zaken mee, zoals belastingen en het prijsbeleid van tankstations.
OPEC+ staat onder leiding van Saoedi-Arabië en Rusland. De Saoedi's willen de Amerikaanse president Donald Trump blij maken met lagere olieprijzen en voeren daarom de productie op. Trump heeft zelf geregeld om een hogere OPEC+-productie gevraagd om de brandstofprijzen te laten dalen. Dat is een van zijn verkiezingsbeloftes. Rusland en Saoedi-Arabië willen ook marktaandeel winnen ten koste van Amerikaanse schalieolieproducenten. Door lagere prijzen halen die bedrijven minder rendement uit de oliewinning, wat ook investeringen in nieuwe velden minder aantrekkelijk maakt.