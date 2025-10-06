Ga naar de inhoud
Olieproductie OPEC+ omhoog: brandstofprijs zakt waarschijnlijk

De olieproducerende landen die zijn verenigd in oliekartel OPEC+ gaan vanaf november meer olie oppompen. Zo willen de landen, waaronder Saudi-Arabië en Rusland, marktaandeel terugwinnen op de wereldwijde oliemarkt ten opzichte van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, die geen lid zijn. Voor automobilisten in Nederland betekent dit dat benzine de komende tijd mogelijk weer iets goedkoper wordt.

Zondag zijn de landen overeengekomen de productie met 137.000 vaten per dag op te voeren. Hiermee kiezen ze voor dezelfde bescheiden maandelijkse toename als in oktober, te midden van aanhoudende zorgen over een dreigend overaanbod. Het beleid zorgt voor druk op de olieprijzen. De prijs van Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, zakte vrijdag in aanloop naar het besluit al onder de 65 dollar per vat. Het duurt mogelijk even, maar de grote oliemaatschappijen berekenen lagere olieprijzen doorgaans met enige vertraging door in hun tarieven aan de pomp.

De adviesprijs voor een liter Euro95 in Nederland is volgens consumentencollectief United Consumers de laatste dagen ook al wat gezakt. Deze bedraagt nu €2,166. Dat was eind vorige maand €2,182. De adviesprijs voor diesel staat op €1,916, tegen €1,929 in de laatste dagen van september.

Het was met name Rusland dat aandrong op een bescheiden productieverhoging, meldden persbureaus Bloomberg en Reuters op basis van ingewijden. Het land zou moeite hebben de productie op te voeren door de vele sancties om de oorlog in Oekraïne. Saudi-Arabië zou liever een sterkere productieverhoging hebben gezien. Toch was er zondag nauwelijks discussie tussen de landen. De vergadering duurde slechts 9 minuten. Hun volgende bijeenkomst is begin november.

