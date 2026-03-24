Olieprijzen toch weer omhoog na tijdelijke stevige daling

De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte dinsdagochtend 91,40 dollar, 3,7 procent meer dan gisteren. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en Europa, steeg 2,8 procent tot 102,79 dollar per vat. Op maandag kelderden de prijzen nog tot ruim 11 procent. President Donald Trump kondigde een pauze van de Amerikaanse aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten van vijf dagen aan om ruimte te geven voor onderhandelingen. Iran ontkende echter dat er onderhandelingen met de Verenigde Staten plaatsvinden. Daarnaast waren er afgelopen nacht weer meldingen van aanvallen met drones en raketten in het Midden-Oosten.

In Nederland zijn de landelijke adviesprijzen voor benzine en diesel van de grote oliemaatschappijen door de oorlog naar recordniveaus gestegen. Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers staat de adviesprijs voor een liter Euro 95 momenteel op €2,566 en die voor diesel op €2,671 per liter. Dat is wat lager dan maandag, maar die daling is dus van korte duur.

Voor het uitbreken van de oorlog was de landelijke adviesprijs voor Euro 95 €2,28 en die voor diesel €2,09. Overigens kunnen automobilisten nog wel minder duur uit zijn. De adviesprijs wordt vaak alleen bij pompen langs snelwegen gevraagd. Elders liggen ze vaak nog wel lager.