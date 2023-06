Offroaden zonder zelf iets te doen met Jeep

Altijd al heftige hellingen willen bedwingen maar twijfel je aan je offroadvaardigheden? Dan moet je straks bij Jeep zijn. Het merk geeft een glimp vrij van wat het in de toekomst op autonoom vlak in modellen van het merk mogelijk moet zijn.

Wie een jaar of tien geleden had gezegd dat Jeep een elektrische compacte cross-over en plug-in hybride SUV's zou gaan verkopen, werd mogelijk met gefronste wenkbrauw aangehoord. Jeep heeft inmiddels niet alleen moderne aandrijftechnieken omarmd, maar heeft ook interesse in het hoofdstukje 'autonoom rijden.' Het merk geeft nu een glimp van de autonome vaardigheden waar modellen van het merk in de toekomst mogelijk over komen te beschikken.

Jeep slingert een korte video de wereld in geslingerd waarin twee plug-in hybride Grand Cherokees 4xe in het in de Amerikaanse staat Utah gelegen Moab autonoom over slecht begaanbaar terrein rijden. Volgens Jeep is de autonome techniek die het in huis heeft geschikt om "[...] de offroadervaring van doorgewinterde avonturiers te verbeteren", maar moeten ook Jeep-eigenaren die minder ervaring naast het asfalt hebben van de techniek profiteren. We zien Jeeps geheel zelfstandig en zelfs met niemand achter het stuur over rotsachtig terrein rijden.

Uitgebreide informatie geeft Jeep nog niet vrij. In de zomer geeft Jeep een uitgebreider beeld van de autonome technieken waar modellen van het merk in de toekomst van kunnen profiteren.