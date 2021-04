Officieel: Volkswagen Talagon

Volkswagen heeft officieel het doek getrokken van de Talagon, een compleet nieuwe SUV met zes of zeven zitplaatsen. De Talagon is door het samenwerkingsverband FAW-Volkswagen ontwikkeld en zal via de officiële kanalen geen Europees asfalt onder zijn wielen krijgen.

In maart kon AutoWeek je al exclusief de eerste foto's van de Volkswagen Talagon laten zien, een nieuwe SUV afkomstig uit de koker van het samenwerkingsverband FAW-Volkswagen. Tijdens de Shanghai Motor Show is die Talagon officieel gepresenteerd.

De Volkswagen Talagon is 5,15 meter lang en heeft een wielbasis van 2,98 meter. Die is identiek aan die van de tevens op het MQB-platform geplaatste Teramont, de door SAIC-Volkswagen gebouwde versie van de SUV die in de Verenigde Staten de naam Atlas heeft. In feite moet je de Talagon dan ook zien als 'de Teramont van FAW', maar dat gaat niet helemaal op. Hoewel de basis van de auto's overeenkomt, is de ruim 2 ton wegende Talagon zo'n tien centimeter langer dan die Chinese Teramont. De Talagon is de productieversie van de in 2019 getoonde SMV Concept die nagenoeg ongewijzigd de overstap naar de Chinese markt maakt.

De Talagon heeft een bijna Passat-achtig front en heeft aan elkaar geknoopte led-achterlichten. Volkswagen's nieuwste Chinese SUV komt net als de Teramont (en Teramont X) beschikbaar met een 186 pk sterke 2.0 TSI, een machine die ook in een 220 pk sterke variant zijn weg naar de auto vindt. Bovenaan het motorengamma staat een 299 pk sterke 2.5 TSI, een zescilinder. Die laatste heeft 4Motion-vierwielaandrijving. De Talagon heeft een interieur met veel bekende VW-kenmerken, al is de hoge, zwevende middenconsole een opvallend designelement. Achter het stuur uiteraard een digitaal instrumentarium, ernaast een infotainmentsysteem met een specifiek voor de Chinese markt bestemd besturingssysteem. Ook opvallend is de manier waarop de sfeerverlichting op zowel de deurpanelen als het deel van het dashboard voor de bijrijder is geplaatst.

Zoals gezegd komt de Talagon niet naar Europa. Zo een dergelijke SUV op de Nederlandse markt een welkome aanvulling zijn? Volkswagen heeft hier de Touareg op de menukaart staan, al is dat een door zijn MLBevo-platform hoger in de markt gepositioneerde SUV.