Officieel: Skoda Octavia RS iV

De Skoda Octavia is aan een nieuwe generatie geholpen, een auto die natuurlijk niet ontkomt aan aan RS-behandeling. Voor het eerst in de geschiedenis van de Tsjech is de Octavia RS een plug-in hybride!

De Skoda Octavia RS is een auto die je traditioneel moet zien als de Golf GTI, maar dan afkomstig uit Tsjechië. Dat geldt ook weer voor de RS-versie van de hagelnieuwe vierde generatie Octavia. De sportiefste uitvoering van Skoda's Octavia krijgt namelijk de toevoeging 'iV' achter zijn naam, en dat kan maar een ding betekenen...

Inderdaad, net als de nieuwe Golf GTI en de plug-in hybride smaken van de Cupra Leon en Formentor krijgt de Octavia RS iV een 1,4-liter grote TSI onder de kap, een benzinemotor die samenwerkt met een 115 pk sterke elektromotor. Samen met de TSI zorgt dat voor een systeemvermogen van 245 pk en 400 Nm. Het 13 kWh grote accupakket dat Skoda de Octavia RS iV meegeeft, is goed voor een volledig elektrisch bereik van zo'n 60 kilometer. De transmissie is een DSG met zes versnellingen. Een sprint vanuit stilstand nar een snelheid van 100 km/h is in 7,3 tellen achter de rug. De topsnelheid ligt op 225 km/h. Zowel de Combi als de hatchback liggen 1,5 centimeter dichter tegen het asfalt dan de reguliere versies en zijn uiteraard straffer geveerd. Skoda geeft z'n sportieve versies onder meer een aangepast uitlaatsysteem, krachtigere remmerij en een directere stuurinrichting.

Vanbuiten is de Octavia RS, die ook als Combi beschikbaar komt, te herkennen aan de opvallende 'telefoonschijf'-wielen die Skoda ook onder de vorige generatie Octavia RS monteerde, al is er ook een andere set lichtmetalen wielen verkrijgbaar. Het lichtmetaal is standaard 18-inch groot, al staan 19-inch grote exemplaren op de optielijst De Tsjechen kleden de sportiefste Octavia vanbinnen onder meer aan met sportstoelen, een driespaaks stuurwiel en opvallende stiksels. De Octavia's RS'en worden vanbuiten onder meer voorzien van sportiever ogend bumperwerk met zwarte accenten. Zwarte afwerking komen we verder tegen op de spiegelkappen, rond de raamstijlen en ook de spoiler bovenaan de achterklep van de hatchback is in deze donkere 'kleur' uitgevoerd. Het exemplaar bovenaan de kont van de Combi is in carrosseriekleur gespoten.

Prijzen en een Nederlandse introductiedatum zijn vooralsnog niet bekend.