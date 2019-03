Officieel: Piëch Mark Zero

Piëch Automotive liet in februari al de schetsen zijn van zijn eerstgeborene. Vandaag zien we de auto eindelijk 'in het echt'.

In september 2017 vingen we de eerste geluiden op over Piëch Automotive , een door de zoon van Ferdinand Piëch (oud-topman Volkswagen) opgericht bedrijf dat zelf auto's gaat ontwikkelen en bouwen. Nu is meer bekend over de eerstgeborene van het bedrijf: de Mark Zero.

De Mark Zero beleeft zijn publieksdebuut tijdens de Autosalon van Genève. Piëch Automotive liet in 2017 al weten dat het auto's met klassieke lijnen en "moderne innovatieve aandrijflijnen" wil gaan bouwen. Dat blijkt gelukt. De Mark Zero is een 4,43 meter lange tweezitter met een klassiek ogende koets. We herkennen er niet alleen vleugjes 911, maar ook invloeden van klassieke Engelsen én Italianen in. Hoe klassiek de auto ook mag lijken, zijn aandrijflijn is helemaal 2019. Wat te denken van drie elektromotoren die elk 204 pk leveren? Daarmee moet de Mark Zero in 3,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. De topsnelheid ligt op 250 km/h. Piëch Automotive gaat zich later nog aan "[...] een vierzitter" en aan een SUV wagen.