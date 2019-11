Officieel: nieuwe Daihatsu Rocky

Daihatsu heeft in Japan een hagelnieuwe Rocky aan de wereld voorgesteld. Daarmee keert een ook in Europa bekende modelnaam terug.

Onlangs doken de eerste afbeeldingen op van de Toyota Raize, een nieuwe cross-over die in feite helemaal geen Toyota is. Nee, de Raize is gebaseerd op een nieuwe compacte cross-over van Daihatsu, een auto die op dat moment nog helemaal niet aan de wereld was voorgesteld. Tot vandaag: dít is de nieuwe Rocky.

Vergeet overigens de robuuste en vooral erg vierkante Rocky die Daihatsu in de jaren tachtig op de Europese markt bracht. Deze nieuwe Rocky is namelijk vooral gericht op 'de stadsjungle'. De nieuwe Rocky is net geen vier meter lang en heeft een wielbasis van 2,54 meter. De nieuwe Daihatsu staat op een versie van het modulaire TNGA-platform van moederbedrijf Toyota, een basis die Daihatsu DNGA (Daihatsu New Global Architecture) heeft genoemd. De koets van de Rocky is afgeleid van die van de DN Trec, een studiemodel dat in 2017 in Japan werd gepresenteerd (foto 3 en 4). De bagageruimte heeft een inhoud van 369 liter.

Op de motorenlijst komt een 98 pk en 140 Nm sterke 1.0 te staan, een benzinemotor die zijn vermogen via een handgeschakelde vijfbak of middels een CVT-automaat naar de voorwielen stuurt. Vierwielaangedreven versies komen ook beschikbaar. De vanafprijs van de Rocky ligt in Japan op omgerekend zo'n € 14.070. Voor dat bedrag krijg je een voorwielaangedreven versie, een Rocky met vierwielaandrijving kost minstens € 16.040.

Rocky

In Europa verkocht Daihatsu tussen 1988 en 2003 (!) een terreinauto met die naam. Hoewel die op een ladderchassis geplaatste 4x4 in veel markten Rocky werd genoemd, ging hij in onder meer het thuisland als Rugger door het leven en werd her en der modelnaam Fourtrak toegepast. De offroader die Daihatsu in Europa naast de Rocky verkocht als Feroza, heette elders juist weer Rocky (F300) of Sportrak. Zijn we er nog? De verwarring wordt nog groter door de door Bertone verkochte Freeclimber. Daarover lees je hier meer.