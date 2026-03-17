Audi komt met een nieuw elektrisch instapmodel. Daarvoor stoft het een oude modelnaam af: die van de Audi A2. Heel lang hoef je er niet op te wachten, want Audi presenteert de elektrische A2 e-tron al in de herfst. Daarnaast komt Audi met een SUV boven de Q7 en Q8 en die gaat Q9 heten.

Zo'n twintig jaar nadat de Audi A2 uit productie ging, keert modelnaam A2 bij Audi terug. Ditmaal met de toevoeging 'e-tron'. De A2 e-tron wordt Audi's nieuwe elektrische instapper. Hij komt dus onder de Q4 e-tron te staan en wordt de goedkoopste elektrische Audi. We kregen al meermaals ingepakte testexemplaren van een nieuwe elektrische Audi met A2-achtige vormen voor de lens en speculeerden al dat die zomaar 'A2 e-tron' zou kunnen heten. Dat bevestigt de fabrikant uit Ingolstadt nu.

Audi presenteert de A2 e-tron in de herfst van dit jaar. De schimmige afbeelding waarop het silhouet van de A2 e-tron te zien is, bevestigt wat we al weten. De elektrische A2 e-tron wordt een elektrische hatchback met een naar achteren toe aflopende daklijn en een visueel door een achterspoiler in twee delen verdeelde achterruit, waarvan het bovenste deel overloopt in het dak. Opvallend is de bijna MPV-achtige A-stijl met een extra zijruitje. Ook dat is in lijn met de A2 die in 1999 tijdens de IAA van Frankfurt debuteerde.

Op welke basis de Audi A2 e-tron troont, zegt Audi nog niet. Het is mogelijk dat de A2 e-tron een zustermodel wordt van onder meer de Volkswagen ID Polo, ID Cross, Cupra Ravan en Skoda Epiq. Die modellen staan op het MEB Entry-platform en dat zou de Audi in principe tot een voorwielaandrijver maken. In tegenstelling tot die modellen komt de Audi A2 e-tron niet uit het Spaanse Pamplona of Martorell, maar uit Audi's thuisbasis Ingolstadt.

Er zit meer nieuws in het Audi-vet. Audi komt ook met een nieuwe, extra grote SUV die boven de Audi Q7 en Q8 wordt gepositioneerd. Die gaat Audi Q9 heten en die krijgt gewoon verbrandingsmotoren.

