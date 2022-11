Officieel: Daniel Ricciardo terug bij Red Bull

Dr. Helmut Marko sprak eerder al even voor zijn beurt over de terugkeer van Daniel Ricciardo naar Red Bull, nu is ook de officiële bevestiging er. De Australiër zal komend seizoen een rol als derde coureur vervullen binnen het team.

Het hoge woord is er nu écht uit: Daniel Ricciardo keert terug op het oude nest. De 33-jarige voormalig teamgenoot van Max Verstappen is er volgend jaar niet meer bij als vaste F1-coureur, maar mag aan de slag bij zijn oude team. Ricciardo zal voor Red Bull in de simulator in Milton Keynes onder meer werken aan een goede afstelling voor de auto voor de raceweekenden. Daarnaast zal de afzwaaiend McLaren-coureur voor Red Bull 'commerciële activiteiten' doen. Waarschijnlijk wordt hij dus een ambassadeur voor het team en voor Red Bull in het algemeen.

Ricciardo, die na twee teleurstellende seizoenen bij McLaren de deur is gewezen, was van 2014 tot en met 2018 vaste coureur voor Red Bull. Van 2016 tot en met 2018 deelde hij het team met Max Verstappen, waarna hij naar Renault vertrok en daar na twee jaar wegging voor een plek bij McLaren. Ricciardo vertrok naar verluidt bij Red Bull omdat hij geen tweede viool wilde spelen in het team naast Verstappen.

Hoewel zijn carrière dus niet bepaald verlopen is zoals hij hoopte, zegt hij oprecht blij te zijn om weer terug te keren bij Red Bull: “De glimlach zegt alles, het is echt opwindend om in 2023 terug te keren naar Oracle Red Bull Racing als derde coureur. Ik heb al zoveel goede herinneringen aan mijn tijd hier, maar het welkom van Christian (Horner, red.), dr. Marko en het hele team is iets waar ik oprecht waardering voor heb."

Ricciardo zal naast het genoemde werk ook als testcoureur achter het stuur kruipen van een F1-auto. Helemaal verstoken van het 'echte werk' blijft hij niet, al is het natuurlijk niet zo'n feest als de afgelopen jaren. Deze rol is hem naar eigen zeggen op het moment echter op het lijf geschreven: "Voor mij persoonlijk is de mogelijkheid om bij te dragen aan en omringd te zijn door het beste team in de F1 enorm aantrekkelijk, terwijl het me ook wat tijd geeft om op te laden en me te heroriënteren. Ik kan niet wachten om in het team terug te keren en het te ondersteunen met simulatorwerk, testsessies en commerciële activiteiten. We gaan ervoor!" Teambaas Christian Horner is ook in zijn nopjes: “Het is geweldig om Daniel terug te brengen in de Red Bull-familie. Hij heeft een enorm talent en zo'n briljant karakter; ik weet dat de hele fabriek opgewonden is om hem thuis te verwelkomen."

