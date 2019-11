Officieel: Citroën plugt in met C5 Aircross Hybrid

Citroën heeft binnenkort een plug-in hybride. C5 Aircross Hybrid is de naam. De auto verschijnt in de vroege zomer van het volgende jaar op de Nederlandse markt, maar we weten nu al wat de specificaties én de vanafprijs van de auto zijn.

We zagen gisteren al dat Citroën ons niet lang meer in spanning zou houden met de plug-in hybride C5 Aircross. Nu is de presentatie een feit. Dít is Citroën's eerste plug-in hybride. Voluit luistert de auto naar de naam C5 Aircross SUV Hybrid. De auto krijgt de beschikking over een 80 kW sterke elektromotor, gekoppeld aan een speciaal voor PSA's plug-in's ontwikkelde achttraps automaat. De elektromotor werkt samen met de 180 pk sterke PureTech benzinemotor. Het systeemvermogen komt, net als bij de gerelateerde Peugeot 3008 Hybrid, uit op 225 pk en het maximumkoppel van de C5 Aircross met stekker bedraagt 320 Nm.

Actieradius en opladen

De plug-in hybride komt dankzij een 13,2 kWh accupakket volgens de WLTP-cyclus 50 kilometer ver in de volledig elektrische modus. De maximumsnelheid bedraagt dan 135 km/h. Opladen van de accu neemt met de standaard (3,7 kW) lader 'minder dan vier uur' in beslag. Aan een regulier stopcontact duurt het duurt het met die lader zeven uur. Optioneel wordt een lader van 7,4 kW leverbaar, waarmee het bijladen in 'minder dan twee uur' volbracht moet zijn. De auto beschikt daarbij ook over een regeneratief remsysteem, waarmee de accu ook tijdens het rijden bij kan laden.

De Hybrid heeft een paar leuke features om het elektrisch rijden beter kenbaar te maken. Zo kleurt de verlichting in het interieur blauw bij volledig elektrisch rijden. Dat moet ook van buitenaf zichtbaar zijn. Daarbij stoot de Citroën een geluid uit tot 30 km/h, om fietsers en voetgangers alert te houden.

Prijzen

De gloednieuwe plug-in hybride zal voor een prijs van minimaal €41.740 naar zijn eerste eigenaar gaan. Daarmee is de Citroën iets goedkoper dan de vergelijkbare 3008 Hybrid van zustermerk Peugeot. We moeten er overigens nog wel even op wachten; Citroën meldt dat de C5 Aircross Hybrid medio juli leverbaar wordt in ons land. Wél opent het merk binnenkort al de orderboeken. Een uitgebreide prijslijst laat vooralsnog even op zich wachten.