Officieel: BMW iX3

De komst van de iX3 is niet bepaald een verrassing meer. Al in 2018 liet BMW de vrij productierijp ogende Concept iX3 zien en kort geleden dook de elektrische X3 al diverse keren ruimschoots voor zijn onthulling online op. Het maakt de iX3 zelf echter niet minder interessant.

De iX3 heeft een 286 pk en 400 Nm sterke elektromotor op de achteras, een unit die de SUV in 6,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h lanceert. Een X3 30i heeft voor dezelfde klus 6,4 seconden nodig. De topsnelheid van de iX3 ligt op 180 km/h. De elektromotor haalt zijn levenslust uit een 80 kWh (74 kWh netto) groot accupakket dat in de bodem van de iX3 is verwerkt. Daarmee kan de elektrische BMW 459 volgens de WLTP-methode vastgestelde kilometers elektrisch rijden. Het accupakket is met een laadvermogen van maximaal 150 kW vol te jagen. Volgens BMW is het pakket in 34 minuten van 0 tot 80 procent capaciteit op te laden. Als bestuurder heb je zelf invloed op de manier waarop de iX3 energie terugwint. In rijmodus B accelereer én rem je met slechts één pedaal. In rijmodus D valt ook de heftigheid waarin de auto bij het loslaten van het gaspedaal energie recupereert in te stellen.

De elektrische aandrijflijn is opgebouwd uit wat BMW zijn vijfde generatie eDrive-techniek noemt. Onder meer de elektromotor, de transmissie en de elektronica die nodig is om de boel aan te sturen, zijn in één behuizing ondergebracht. Vanaf volgend jaar zul je delen ervan ook in de i4 én in de iNext gaan vinden.

Vanbuiten is de iX3 vooral een X3, maar BMW heeft het exterieur natuurlijk doorspekt met designelementen van zijn i-afdeling. Zo zijn rondom blauwe accenten aangebracht, elementen die we onder meer in de achterbumper, aan de onderzijde van de portieren en in de snuit van de iX3 tegenkomen. BMW zet de iX3 op speciaal 19-inch lichtmetaal dat volgens het merk de luchtweerstand van de auto met 5 procent verbetert. Op de snuit uiteraard een nierengrille, al is het exemplaar op deze iX3 semi-dicht. De laadopening bevindt zich rechtsachter. De bagageruimte heeft net als bij de reguliere X3 een inhoud van 550 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.560 liter aan spul meebrengen.

Net als voor onder meer de Concept i4 heeft BMW niemand minder dan componist Hans Zimmer ingeschakeld om de iX3 van 'rijgeluiden' te voorzien. Wel moet je hiervoor de High Executive-uitvoering bestellen. Dat brengt ons op de uitrusting, daar basisuitvoering Executive al behoorlijk in zijn spullen zit. BMW geeft de iX3 standaard een panoramadak, halflederen bekleding en elektrisch verstelbare én verwarmbare voorstoelen. Gescheiden klimaatregeling (drie zones), led-koplampen en sfeerverlichting: het zit er allemaal op, in of aan. Een adaptief onderstel is standaard, al staat een adaptief M-onderstel op de optielijst. De vanafprijs van de iX3 is in Nederland vastgesteld op €71.000.

Leuk weetje: de iX3 rolt straks niet in het Amerikaanse Spartanburg van de band, maar wordt straks door de joint-venture BMW Brilliance Automotive in het Chinese Shenyang gebouwd. Het is de eerste voor export bestemde auto die BMW in die fabriek produceert.