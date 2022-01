Officieel: BMW grootste premiummerk

Begin januari meldde Reuters dat BMW in 2021 meer dan 2,2 miljoen auto's zou hebben verkocht. Die 2,2 miljoen zou voor rekening zijn gekomen het merk BMW en dus niet van de BMW Group als geheel waar ook Mini en Rolls-Royce onder vallen. BMW meldt nu zelf dat het vorig jaar 2.213.895 auto's heeft verkocht. Dat zijn er 9,1 procent meer dan in 2020 en dus ook meer dan de zo'n 2.093.500 auto's die concurrent Mercedes-Benz vorig jaar aan de man wist te brengen. Niet eerder verkocht BMW zoveel auto's als in 2021. het vorige verkooprecord werd in 2019 behaald.

Niet alleen BMW doet het goed, ook Mini en Rolls-Royce zagen hun verkoopcijfers in 2021 toenemen ten opzichte van 2020. Mini verkocht met 302.144 stuks 3,3 procent meer auto's dan in 2020. Rolls-Royce verkocht met 5.586 auto's een recordaantal nieuwe auto's (+48,7 procent). In Europa verkocht BMW Group in 2021 bijna 950.000 auto's, een kleine vier procent meer dan een jaar eerder. Azië en in het bijzonder China is de grootste afzetmarkt voor BMW Group. Daar verkocht het concern ruim een miljoen auto's (+8,2 procent). Maar liefst 846.237 daarvan vonden in China een eigenaar. De grootste verkoopwinst werd echter in de Verenigde Staten gehaald. Daar werden met ruim 366.574 stuks bijna 20 procent meer auto's verkocht.

Het aantal elektrische auto's dat de BMW Group verkocht, steeg in 2021 met 133,2 procent tot bijna 104.000 stuks. Zo'n tien procent van de vorig jaar verkochte X3's was een elektrische iX3 en van alle vorig jaar verkochte driedeurs Mini's was er grofweg één op de drie een elektrisch versie (34.851 stuks). Ook de op leeftijd rakende i3 blijft in trek, voor het negende jaar op rij zijn er meer exemplaren van verkocht. BMW verkocht 28.216 i3's, 5,4 procent meer dan in 2020. Aan de andere kant van het spectrum staan BMW's M-modellen. Daarvan gingen er met 163.542 stuks ruim 13 procent meer exemplaren over de toonbank.

Natuurlijk zitten er meer elektrische auto's van BMW Group in het vat. BMW komt dit jaar met de elektrische versie van de 7-serie, de i7. Daarnaast staat voor 2023 ook de i5 op de rol, een elektrische versie van de nieuwe BMW 5-serie. Rolls-Royce komt in datzelfde jaar met de elektrische Spectre en Mini brengt in 2023 op zijn beurt een elektrische Countryman op de markt. Mini en Rolls-Royce verkopen vanaf 2030 alleen nog elektrische auto's.