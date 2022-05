Officieel: BMW 3-serie facelift

Nieuwe koplampen, andere bumpers

Operating System 8 met grote schermen

Altijd automaat

Dat de 3-serie niet de grille van de 4-serie krijgt was stiekem al wel zeker. Niet alleen bleek het uit de spionagebeelden, het is ook gewoon een logische stap van een merk dat juist veel moeite doet om de zelf gecreëerde modellijnen zoveel mogelijk van elkaar te onderscheiden. Daar waar de sportievere 4-serie wat gewaagder mag zijn, is de 3-serie als vaste, klassieke waarde binnen het BMW-gamma juist een wat conservatiever model.

Geen inham

Dat blijkt ook uit de facelift, die voor wat betreft de buitenkant vrij bescheiden van aard is. Toch is er wel het nodige veranderd. Zo monteert BMW nieuwe, strakkere en plattere koplampen. Het duidelijkste herkenningspunt van de jongste 3-serie is de onderzijde van die lampen, die nu geen inham meer heeft. In plaats daarvan is de onderzijde even strak als de bovenkant. Led-techniek is uiteraard standaard, maar dat was ook al zo. De L-vormige elementen die als dagrijlichten en richtingaanwijzers fungeren, zijn dan weer wel nieuw. Tussen de koplampen vinden we een grille die nu is voorzien van dubbele in plaats van enkele spijlen.

Op het moment van schrijven hebben we helaas nog geen beeld gezien van de variant zonder sportieve M-opsmuk. De auto met die sportievere bumpers krijgt een opvallend grote centrale luchtinlaat, die de kentekenplaat visueel geheel omlijst. Aan weerszijden van dit gapende gat – dat grotendeels nep is - vinden we L-vormige elementen, met daarin een bescheiden stel openingen die koellucht naar de remmen moeten leiden.

Grotere uitlaten

De achterlichtunits blijven ongewijzigd. Opvallend, want bij andere recent gefacelifte modellen kiest BMW voor achterlichten met onderdelen in zwarte pianolak. De achterbumper heeft in M-trim een opvallend grote, hoog doorlopende ‘diffuser’. Het stuk onder de achterlichten is wat strakker dan voorheen, de voorheen daar geplaatste reflectoren krijgen nu een verticale positie onder aan de bumper. Een kleine wijziging is er ook voor de nog altijd links en rechts geplaatste uitlaten. Afhankelijk van de motorversie hebben die nu namelijk een diameter van 90 of 100 millimeter, waar dat voorheen 80 of 90 was. De M-subtoppers, dus de M340d en M340i, hebben net als voorheen trapeziumvormige exemplaren.

Grotere schermen

We kunnen rustig stellen dat BMW het interieur grootschaliger aanpakt dan de buitenkant, of in ieder geval op een opvallender manier. Het merk monteert namelijk de moderne schermcombinatie die hoort bij het Operating System 8, de nieuwste infotainment-omgeving van de Duitsers. Het onder een luifel geplaatste instrumentarium maakt plaats voor een overkapping-loos exemplaar van 12,3 inch. Rechts ernaast vinden we het centrale 14,9-inch scherm. Dat is een touchscreen, maar de iDrive-draaiknop blijft uiteraard aanwezig. Samen vormen de schermen één naadloos, gebogen geheel, dat als een los element op het dashboard is geplaatst. Omdat het centrale scherm nu ook de bediening van de climatecontrol omvat, zijn de fysieke knoppen daarvoor verdwenen. Ook de andere snelkoppelingen in die omgeving zijn weg, terwijl de centrale ventilatieroosters nu wat minder hoog zijn. Overigens is een klimaatsysteem met drie verschillende zones nu standaard op de 3-serie, net als navigatie.

Altijd automaat

Het herziene dashboard van de 3-serie komt je wellicht bekend voor, want het komt grotendeels overeen met dat van de elektrische i4. Toch is er ook een verschil met die auto, want in tegenstelling tot de i4 heeft de vernieuwde BMW 3-serie geen automaatpook meer. In plaats daarvan zit er een kleine knop voor de rijrichting. Die is er altijd, want een handbak is niet meer leverbaar in de ‘3’. Als pleister op de wonde monteert BMW nu wel standaard schakelflippers aan het stuur, daar waar dat voorheen een optie was.

Nog steeds twee plug-ins

Met dat bak-aanbod hebben we de grootste technische wijziging wel gehad, want veruit het meeste blijft onderhuids bij het oude. Motorische aanpassingen van betekenis vinden we alleen bij de 330i. Die krijgt een ander uitlaatspruitstuk. Dat moet hem efficiënter maken, maar betekent ook dat het vermogen zakt van 258 naar 245 pk. Het koppel ligt op 400 Nm. Interessanter voor de gemiddelde Nederlandse 3-serie-klant is wellicht dat het plug-in-aanbod onverminderd groot blijft. Sedan en Touring zijn er dus allebei als 320e met 204 pk en als 330e met 292 pk. Laatstgenoemde is in beide carrosserievarianten ook met xDrive-vierwielaandrijving leverbaar, de 320e alleen in de Touring.

Juli

Over die Touring gesproken: het blijft interessant om te zien hoezeer de vraag naar die koetswerkvariant verschilt per werelddeel. In Europa zien we de 3-serie Touring werkelijk overal, maar wereldwijd is slechts 20 procent van de verkochte 3-series een Touring. In totaal is de 3-serie trouwens goed voor 14 procent van BMW’s wereldwijde verkopen. Daarmee is deze vaste waarde in het gamma nog altijd van zeer groot belang, en dus niet alleen uit nostalgie. BMW wil de vernieuwde 3-serie al heel snel, namelijk in juli van dit jaar, officieel lanceren. De prijzen laten daarmee ongetwijfeld niet lang op zich wachten.