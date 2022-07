Officieel: Audi Q6 is Audi's grootste SUV

Audi heeft voor de Europese markt een geheel nieuwe elektrische SUV in de ontwikkelingskamers staan die Q6 e-tron gaat heten. Dat wordt het technische broertje van de elektrische Macan waaraan Porsche werkt. Aldus komt zowel de Audi als de Porsche op het Premium Platform Electric (PPE)-platform te staan. In China heeft Audi nu de Audi Q6 gepresenteerd, maar die nieuwe SUV heeft helemaal niets met de Q6 e-tron en Q6 e-tron Sportback te maken. Dat zit zo.

De Audi Q6 is een nieuwe SUV zonder 'e-tron'-aanduiding en dus krijgt hij gewoon verbrandingsmotoren. Geen elektrische aandrijflijn voor de e-tron-loze Q6 dus. De Q6 die het Chinese samenwerkingsverband SAIC Audi gaat produceren is 5,10 meter lang en heeft een wielbasis van 2,98 meter. Met zijn wagenlengte van ruim voorbij de 5 meter is de Q6 de grootste Audi die er bestaat. Jawel, hij is dus groter dan de Q8 (4,97 meter) en zelfs nog langer dan de 5,05 meter lange Q7. Ondanks zijn grotere afmetingen staat de Audi Q6 niet hoger op de statusladder dan de Q7 en Q8. Die twee top-SUV's staan namelijk op het MLB Evo-platform, evenals de Bentley Bentayga, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg en de Lamborghini Urus. De Q6 daarentegen rust 'gewoon' op het MQB Evo-platform.

Je moet de Audi Q6 beschouwen, zoals de hier niet leverbare Volkswagen Atlas/Teramont ten opzichte van de VW Touareg is. De Teramont (in de Verenigde Staten 'Atlas' geheten) is namelijk eveneens groter dan de Volkswagen Touareg, maar staat op de goedkopere en eenvoudigere MQB-basis. De Audi Q6 is echter geen Teramont of Talagon met Audi-badges. De SUV heeft een geheel eigen koets en dito raampartij. De vormgeving van de verlichting aan de achterzijde doet enigszins denken aan die van de e-tron-modellen. Achterop zien we verder een opvallend verlicht quattro-logo bovenaan de achterruit. Let wel, de auto op de foto's is een rijk uitgedost introductiemodel, dus waarschijnlijk krijgen niet alle Q6'en dit element. Opvallend is verder de vormgeving van het front. We zien visueel met elkaar verbonden koplampen en een motorkap die er nauw op aansluit. Kijk niet gek op als de nieuwe Q5 die Audi in ontwikkeling heeft tot op zekere hoogte designdetails van deze Q6 overneemt.

In China komt de Audi Q6 op de markt als 40 TFSI en als 45 en 50 TFSI. Ze hebben stuk voor stuk quattro-vierwielaandrijving. De 40 TFSI heeft een 231 pk sterke 2.5 viercilinder. De 45 TFSI heeft een sterkere 265-pk variant van dezelfde vierpitter en de 50 TFSI heeft een 300 pk en 500 Nm krachtige 2.5 VR6-zescilinder. Die laatste machine ligt ook in de Teramont en Talagon en is alleen in China leverbaar. De vanafprijs van de Q6 40 TFSI bedraagt omgerekend zo'n € 72.500.

De Q6 is niet de eerste SUV van Audi die specifiek voor de Chinese markt is ontwikkeld. Zo kon AutoWeek je in november 2021 de Audi Q5 e-tron laten zien. Die elektrisch aangedreven SUV verhoudt zich tot de Q4 e-tron zoals de alleen in China verkochte Volkswagen ID6 zich ten opzichte van de ID4 verhoudt: een langere uitvoering met zeven zitplaatsen. Andere hier niet geleverde kolossen van de Volkswagen Group in China zijn onder meer de Volkswagen Talagon en de Volkswagen Viloran.