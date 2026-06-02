Audi Q7 gelekt Wilco Blok instagram
 
Oeps: Audi Q7 laat toch al meer zien dan één portier

Don't shoot the messenger

Vandaag kregen we van Audi zelf al een vrij onbeduidend stuk van de gloednieuwe Audi Q7 te zien, maar ergens is er previewtechnisch iets foutgelopen. Iemand heeft de foto's van de gehele Q7 namelijk al online gegooid, zodat jij daar nu ook van kunt genieten.

Autofabrikanten hebben dit soort vroegtijdige lekkage tegenwoordig aardig onder controle, maar nooit helemaal. Audi lanceert binnenkort een geheel nieuwe Q7 en hoewel dat feit gezien de teasers op zichzelf niet geheim is, zijn de foto's boven dit verhaal dat nog zeker wel. We vonden ze op Instagram bij Cochespias en Wilco Blok, die vaker met dit soort primeurs naar buiten komen. Het lijkt te gaan om foto's van foto's, die evengoed maar weinig vragen overlaten als het gaat om het exterieur en interieur van de Q7. We zien een vrij afgeronde auto met een opvallend verticale achterzijde, achterlichten in de stijl van de A6 en koplampen die modieus verdeeld zijn over twee lagen. Daar zullen we het voor nu mee moeten doen, maar reken maar dat de echte onthulling van de Q7 niet lang meer op zich zal laten wachten. Dat kan geen kwaad: de huidige Q7 is er sinds 2016 en is in de basis dus al 10 jaar oud.

Overigens kunnen we ook tevreden concluderen dat onze eerdere illustraties al een heel goed beeld gaven van de uiteindelijke productie-Q7. Meer over deze auto lees je in die vooruitblik.

