Occasionverkoop in 2021 iets teruggezakt

Je zou zeggen dat de occasionverkoop in 2021 nog wat harder ging dan in 2020 vanwege het chiptekort en aanverwante lange levertijden van nieuwe auto's. Toch blijkt 2021 geen nieuw recordjaar te zijn geworden. Er zijn in totaal ruim twee miljoen occasions van eigenaar gewisseld: 2.008.222 tegen 2.025.564 in 2020. Dat betekent een lichte daling van 0,9 procent. In 2019 zat de occasionverkoop overigens nog onder de twee miljoen.

Zoals verwacht is de verkoop van gebruikte auto's door autobedrijven aan particulieren juist gestegen vorig jaar: van 1.285.166 naar 1.333.971, een plus van 3,8 procent. Dat het totaal aantal verkochte occasions toch onder het niveau van 2020 is gebleven, komt door een significante afname van de verkoop tussen particulieren. Die daalde met 8,9 procent, van 740.398 in 2020 naar 674.251 in 2021.

De Bovag concludeert dat de occasionmarkt is gestabiliseerd in 2021, maar dat particulieren in toenemende mate naar gebruikte auto’s zoeken bij een autobedrijf, in plaats van bij een andere particulier. Dat is overigens een trend die al enige tijd aan de gang is. In occasionland ligt de verhouding tussen vakhandel en particuliere handel intussen op ongeveer twee derde versus een derde, terwijl dat 15 jaar geleden nog 55 procent om 45 procent was. Volgens de Bovag wijst dat op een groeiende behoefte aan zekerheid bij particuliere kopers. Daar komt bij dat vanwege gebrek aan geschikte occasions in Nederland deze steeds vaker uit het buitenland worden gehaald, waarbij veel particulieren graag professionele hulp wensen. Ook willen ze graag een plek in eigen land waar ze verhaal kunnen halen in het geval van een defect of andere garantiekwestie.

Populairste merken occasions

1. Volkswagen (265.019)

2. Peugeot (184.104)

3. Opel (168.434)

Populairste occasions

1. Volkswagen Golf (73.024)

2. Volkswagen Polo (65.785)

3. Opel Corsa (46.786)