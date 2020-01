Occasionprijzen Europa in 2019 gestegen

Hoe groter de vraag naar een goed, hoe hoger over het algemeen de prijs. Zo ook die van occasions. Uit cijfers van AutoScout24 blijkt dat de gemiddelde occasionprijs in Europa vorig jaar met 886 is toegenomen.

In Nederland kostte een occasion in 2018 gemiddeld nog € 14.724, maar dat bedrag nam vorig jaar toe naar € 15.654. Dat is een procentuele toename van 6,32 procent. Niet alleen in Nederland nam de gemiddelde occasionprijs vorig jaar toe. In België lag de procentuele stijging ten opzichte van de gemiddelde occasionprijs in 2018 zelfs op 9,06 procent. Een gebruikte auto kostte daar vorig jaar gemiddeld € 15.455. In Duitsland en Frankrijk wordt over het algemeen het hoogste bedrag gevraagd voor een gebruikte auto. In Duitsland kostte een occasion vorig jaar gemiddeld € 18.377, 2,27 procent meer dan in 2018. In Frankrijk kost een gebruikte auto gemiddeld zelfs € 22.995 (+5,75 procent)).

Land 2019 2018 Procentuele stijging België €16.855 €15.455 + 9.06% Duitsland €18.377 €17.951 + 2.37% Frankrijk €22.995 €21.744 + 5.75% Italië €14.446 €13.996 + 3.22% Nederland €15.654 €14.724 + 6.32% Oostenrijk €18.126 €16.767 + 8.11% Spanje €17.586 €17.197 + 2.26%

Volgens AutoScout24 heeft de toegenomen gemiddelde occasionprijs in Europa onder meer te maken met de grotere vraag naar gebruikte auto's. In Nederland werd vorig jaar een recordaantal gebruikte auto's verkocht. Hoewel er in Nederland met 6,32 procent ook een vrij forse stijging van de gemiddelde occasionprijs is te zien, is de procentuele groei iets lager dan in 2018. In dat jaar kostte een gebruikte auto gemiddeld 7 procent meer dan in 2017.

Een zeer jong gebruikte auto (0-1 jaar oud) kost in Nederland gemiddeld € 35.193 en daarmee zijn occasions in deze leeftijdsklasse in Nederland duurder dan waar dan ook in Europa. Een vergelijk: in Spanje kost een 0-1 jaar oude auto gemiddeld € 28.630. Oldtimers zijn in Frankrijk overigens gemiddeld fors duurder dan in Nederland (€ 35.503 versus € 15.784). AutoScout24 hanteert voor een oldtimer overigens een leeftijd van minstens 30 jaar, terwijl youngtimers in het onderzoek auto's zijn van 20-30 jaar oud.

België Duitsland Frankrijk Italië Nederland Oostenrijk Spanje 0-1 jaar €31.104 €28.721 €29.217 €30.247 €35.193 €31.693 €28.630 1-3 jaar €25.626 €26.849 €24.420 €22.700 €26.227 €29.859 €23.398 3-5 jaar €18.763 €19.884 €20.258 €17.719 €18.832 €20.042 €18.558 5-10 jaar €11.958 €13.380 €15.724 €11.056 €12.284 €14.048 €14.322 10-20 jaar €5.954 €6.092 €10.718 €5.613 €5.678 €6.535 €8.073 Youngtimer

(20-30 jaar) €11.545 €7.212 €20.504 €9.766 €5.910 €6.578 €10.157 Oldtimer

(+30 jaar) €28.146 €24.330 €34.503 €17.132 €15.784 €20.428 €21.024

Uiteraard houdt de gemiddelde occasionprijs verband met de samenstelling van het occasionaanbod. AutoScout24 lijkt in zijn onderzoek geen rekening gehouden te hebben met onder meer het segment, de nieuwprijs en de restwaarde van een type auto. De hogere gemiddelde occasionprijs in Duitsland kan onder meer verband houden met het relatief hogere aandeel van merken als Mercedes-Benz en BMW in de nieuwverkopen.