Volgens Gaspedaal.nl waren SUV's in maart 2021 goed voor slechts 10 procent van de zoekopdrachten. Daarmee waren SUV's op Gaspedaal destijds nog minder in trek dan cabriolets die in diezelfde maand op 15 procent van de zoekopdrachten konden rekenen, al zou dat verband kunnen houden met het zicht op het voorjaar en dus op mooier weer. Inmiddels zijn de kaarten anders geschud. Volgens Gaspedaal.nl wordt in 22 procent van de zoekopdrachten gezocht naar een gebruikte SUV.

De ruime verdubbeling van de populariteit van SUV's op Gaspedaal.nl gaat voornamelijk ten koste van de stationwagon. Waar de stationwagon in maart 2021 nog goed was voor 31 procent van de zoekopdrachten, bedraagt dat percentage nu nog slechts 24 procent. Conventionele hatchbacks waren in maart dit jaar goed voor 18 procent van de zoekopdrachten, 3 procentpunten minder dan twee jaar geleden. Naar cabriolets wordt eveneens minder gezocht. In maart werd nog slechts in 9 procent van de zoekopdrachten de jacht op een gebruikte cabriolet geopend.

Volgens Jasper Verweij, Head of Product bij Gaspedaal.nl, heeft het toegenomen aandeel van SUV-zoekopdrachten niet alleen met een veranderende vraag van particulieren te maken. "Bijna elke autofabrikant heeft in de afgelopen jaren kleine en grote SUV’s gelanceerd als aanvulling of vervanging van hun assortiment. Traditionele modellen maken plaats voor een SUV met hybride of volledig elektrische aandrijving. Hierbij rijst direct de vraag of de populaire SUV weer gaat verdwijnen, omdat juist dit carrosserietype door zijn vorm en gewicht inefficiënt is voor elektrisch rijden.”

Prijsveranderingen

Wat ook mee zou kunnen spelen in de toenemende vraag naar SUV's is het feit dat de gemiddelde vraagprijs van gebruikte SUV's tussen maart 2022 en maart dit jaar minder fors is gestegen (11 procent) dan die van hatchbacks (25 procent), stationwagons (17 procent) en sedans (30 procent).