Nyck de Vries onder druk na teleurstellend begin

Het wil nog niet echt vlotten met Nyck de Vries in zijn eerste volledige Formule 1-seizoen. De Nederlander heeft het duidelijk moeilijk en nu zou er ook al een knoop doorgehakt zijn over wie 'm kan vervangen bij AlphaTauri.

Na zijn indrukwekkende optreden in Monza vorig jaar was de hoop toch wel dat Nyck de Vries dit jaar mooie dingen kon laten zien in de Formule 1. Vooralsnog valt het alleen wat tegen. De 28-jarige coureur uit Friesland staat laatste in het kampioenschap en wist dit jaar nog geen punt te scoren. Na een moeizaam weekend in Azerbeidzjan, waarin De Vries crashte in de kwalificatie en de race, was het in Miami weer raak met een botsing met Lando Norris. De Vries reed de race wel uit, maar het was opnieuw geen lekker verhaal.

De druk staat op de ketel en inmiddels zou de naar Red Bull teruggekeerde Daniel Ricciardo zelfs al een stoeltje zijn gaan gieten in Faenza om De Vries op den duur te vervangen als het zo doorgaat. Van dat gerucht klopt echter niets, zo begrijpt ESPN van bronnen dichtbij het team en Ricciardo. Wel wordt er volgens diezelfde bronnen nagedacht over een andere vervanger: Liam Lawson. Die Nieuw-Zeelandse Super Formula-coureur en Red Bull-junior wordt al langer getipt als F1-coureur voor AlphaTauri. Nyck de Vries zou hoe dan ook onder een vergrootglas liggen bij de Red Bull-top, waaronder Dr. Helmut Marko. Het is te hopen voor De Vries dat er snel verbetering in komt.