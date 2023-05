Nürburgring: 'Geen langzame auto's meer bij Touristenfahrten'

Sinds jaar en dag staan de Touristenfahrten op de Nürburgring-Nordschleife garant voor een bijzonder schouwspel. Net als de zoveelste 911 achter de heuvel verdwijnt, zie je een paar bochten terug een Ford Transit aan komen denderen. Die haalt nog snel even een Citroën 2CV in, die als een vis op het droge rondspartelt op het asfalt van de 'Groene Hel'. Zoiets zal je voortaan niet meer zien, want de Nürburgring scherpt de regels voor de Touristenfahrten flink aan, zo berichtten media als Top Gear en Road and Track deze week.

In de reglementen die begin dit jaar zijn opgesteld is inderdaad te zien dat onder meer de minimale topsnelheid van auto's flink is verhoogd. Die was 60 km/h, voortaan is het 130 km/h. De Prius op bovenstaande foto is niet echt snel, maar is er dus nog wel gewoon welkom. Overigens stond in de veiligheidsregels nog altijd 60 km/h, maar dat blijkt na navraag van AutoWeek een fout die inmiddels recht is gezet. Een woordvoerder legt het besluit uit: "De veiligheid van de bestuurders op de Nürburgring is topprioriteit. Daarom is besloten, na het raadplegen van een groep experts, dat per dit seizoen een auto volgens de fabrikant een topsnelheid van minstens 130 km/h moet hebben om toegelaten te worden tot de toeristenritten. Dit is om te voorkomen dat er enorme snelheidsverschillen zijn tussen de deelnemende auto's op dit circuit, dat met zijn moeilijk overzichtelijke delen, bochten en hoogteverschillen veel van je vraagt."

Niet alleen de minimale topsnelheid gaat omhoog, er zijn ook nog enkele aanvullende regels die nog meer auto's buiten de Touristenfahrten houden. Zo mag het maximaal toegestane gewicht van een auto niet boven de 3,5 ton uitkomen en zijn auto's die niet 'de rijdynamiek van een personenauto hebben' niet langer toegestaan. Daaronder vallen volgens de Nürburgring bijvoorbeeld pick-ups, bestelbusjes en campers. "Dit geldt ongeacht het maximale toegestane totaalgewicht".

Aparte evenementen

'Maar hé, ik heb net een leuke Volkswagen Kever voor de deur gezet en wil daarmee de Nordschleife bedwingen'. Nou, dan heb je dus een probleem, al kun je je afvragen hoe verstandig het überhaupt zou zijn. De woordvoerder van de Nürburgring wijst AutoWeek er echter op dat er alternatieven zijn om toch ook met je vredig pruttelende boxermotortje terecht te kunnen, alleen moet je dan (zo lijkt het) wel de Nordschleife links laten liggen. "Voor auto's - vooral historische auto's - die volgens de reglementen niet meer mee kunnen doen aan de toeristenritten (zoals een Volkswagen 1200 'Kever' met een topsnelheid van 115 km/h) biedt de Nürburgring zijn eigen evenementen aan. Denk daarbij aan Afterwork Classics op het Grand Prix-circuit. Daarvoor geldt nog steeds dat auto's toegestaan zijn die een minimale topsnelheid kunnen bereiken van 60 km/h."