Na de dromerij van vorige week, toen we drie niet al te opvallende occasions van een ton portretteerden, want stel je voor dat je toch een grote prijs wint in een van die oudejaarsloterijen … blijkt dat dit uiteraard weer niet het geval was. Daarom wringen we ons in het nieuwe jaar weer in het keurslijf van de gemiddelde Nederlander. Ja, het worden stationwagons!

En die gemiddelde Nederlander heeft maximaal €15.000 over voor een auto. Dat wordt dan een occasion, want nieuw zijn ze voor dat bedrag niet meer te krijgen. Tegenwoordig wil iedereen een hoge hybride, maar wat is er mis met de traditionele stationcar? We laten drie C-segmenters zien die het (ooit) goed deden in de lease - en die nu volop te vinden zijn. Onze eis: maximaal 100.000 kilometer op de teller.

Kia Ceed SW 1.0 T-GDI 120 pk Design Edition - 2018 - 78.172 kilometer - € 14.250

In relatief korte tijd heeft het Zuid-Koreaanse Kia een heel stevige positie in het Hollandse autolandschap verworven, niet in het minst door al vrij vroeg te schermen met zeven jaar garantie. Toch heeft dat (nog) niet geleid tot hoog blijvende occasionprijzen, zoals deze Kia Ceed laat zien: ruim binnen budget én kilometereis, en toch standaard voorzien van een jaar Bovag-garantie. De TS-262-F (twee ex-eigenaren) is het uitzwaaimodel Design Edition dat enkel in 2018 verkrijgbaar was, voordat de volgende generatie Ceed z’n opwachting maakte.

De Ceed is onder meer verantwoordelijk voor het feit dat Kia hier een vaste waarde is geworden, want met de ontwikkeling ervan hebben de ingenieurs met méér dan een scheef oog gekeken naar de Volkswagen Golf, lijkt het wel. Daarbij is een Ceed net wat rijker uitgerust en iets goedkoper in de markt gezet, de Golf komt als geheel nog wat geraffineerder over. Met het uiterlijk zul je niemand voor het hoofd stoten, en op de weg geldt hetzelfde. Braaf en goedmoedig volgt de Ceed de bevelen van de bestuurder op, maar dynamische rijkwaliteiten à la Ford Focus zijn niet te verwachten - daar is de besturing net wat te licht voor en de geblazen een-liter van 120 pk iets te krap bemeten. Met de achterbak helemaal volgestouwd heeft de driepitter te weinig reserves, mede omdat het maximumkoppel - voor een turbomotor - pas vrij laat vrijkomt. En er kan veel in de SW: de standaard 528 liter is te verdrievoudigen. Ook de inzittenden hebben over ruimte niets te klagen. Het zitcomfort is goed op forse, stevige zetels. De bouwkwaliteit van het interieur is eveneens in orde. En dan deze uitzwaaivariant Design Edition. Van zesbak tot achteruitrijcamera, van cruise tot climate control en van navigatiesysteem tot Android Auto/Apple Carplay; het zit erop. Privacy glass achter is ook present, zodat je van buitenaf niet ziet dat achterpassagiers gewoon moeten slingeren …

Signalement

Merk Kia

Type Ceed SW 1.0 T-GDI 120 pk Design Edition

Bouwjaar oktober 2018

Kilometerstand 78.172

Vraagprijs € 14.250

Waar te koop? Damsté Auto, Nieuwegein

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 998 cc, turbo

Max. vermogen 88 kW/120 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 171 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.205 kilo

Bagageruimte 528 l/1.642 l

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 1 op 19,2 (NEDC)

0-100 km/h 11,4 s

Topsnelheid 187 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volkswagen Golf Variant 1.2 TSI 110 pk Highline Allstar - 2017 - 70.334 kilometer - € 14.450

We hebben ‘m al even genoemd: de Volkswagen Golf. Die pikken we dus ook mee, maar welke wordt het? Met onze eisen is de spoeling dun. We schreven het al: gebruikte Golfjes blijven aan de prijs. Een uitzondering is deze Volkswagen Golf die bij een universeel bedrijf in het Twentse Tubbergen staat. En dat mag dan nabij de Duitse grens liggen, de vers gekentekende JLN-59-L komt uit België. Wat ons betreft een pre, want de - aanwezige - Car-Pass garandeert de kilometerstand. Die is lager dan die van de Ceed, de Golf is weer wat ouder. Tussen de vraagprijzen zit weinig verschil, maar de garantie op de Duitser beperkt zich tot drie maanden. Wel is in overleg tot 24 maanden Autotrust-garantie mogelijk. Goed, de Golf. Net als de Ceed een allemansvriend: je stoot niemand ermee voor het hoofd, maar evenmin roept de vierwieler slapeloze nachten van opwinding op. Het is een voor zijn klasse ruime, degelijk gebouwde auto die ook na meerdere jaren niet verouderd oogt of aanvoelt - de bouwkwaliteit is prima. Onder de motorkap een geblazen viercilinder van 1,2-liter inhoud die 110 pk levert: iets minder dan de Ceed (er was zelfs een Golf Variant met slechts 85 pk leverbaar …), maar rijdend merk je daar niets van. Het maximumkoppel komt lekker vroeg vrij, zodat je niet vaak het gevoel hebt tekort te komen. Ook besturing (vlezig genoeg) en wegligging (stevig zonder al teveel dynamiek) zorgen voor ontspannen kilometers maken.

De kofferruimte is nog ruimer dan die van de Ceed, het uitrustingsniveau van het Belgische actiemodel Allstar mooi omvangrijk. Hier wel elektrische ruitbediening op alle portieren, en ook zaken als adaptieve cruise control, elektrisch inklapbare zijspiegels en verwarmbare ruitensproeiers treffen we aan, evenals speciale bekleding die het interieur wat speelsheid geeft. Motorisch gezien is de Golf enigszins gevoeliger dan de Ceed, na verloop van tijd lusten de TSI’s wel een slokje olie.

Signalement

Merk Volkswagen

Type Golf Variant 1.2 TSI 110 pk Highline Allstar

Bouwjaar januari 2017

Kilometerstand 70.334

Vraagprijs € 14.450

Waar te koop? Auto Peddemors, Tubbergen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.197 cc, turbo

Max. vermogen 81 kW/110 pk bij 4.600 tpm

Max. koppel 175 Nm bij 1.400 tpm

Leeggewicht 1.194 kilo

Bagageruimte 605 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1 op 19,6 (NEDC)

0-100 km/h 10,4 s

Topsnelheid 196 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Peugeot 308 SW GT-Line 1.2 Puretech 130 aut. - 2017 - 61.882 kilometer - € 14.500

Na een Zuid-Koreaanse en een Duitse stationcar eindigen we met een Franse pakezel: een Peugeot 308 SW van de tweede generatie die het gebrek aan elegantie van zijn voorganger ruimschoots weet goed te maken. Sterker: van dit trio vinden wij de 308 SW het meest persoonlijkheid hebben. Binnenin is dat eveneens zo, maar of dat een voor- of nadeel is, moet iedereen voor zich uitmaken. Het dashboard met de hooggeplaatste klokken (of het laaggeplaatste stuur) is namelijk sterk persoonsgebonden: de een vindt direct een prettige zitpositie, een ander kan er niet aan wennen. Voor ons budget treffen we bij de merkdealer in Den Bosch deze Peugeot 308 aan. Qua leeftijd zit deze occasion tussen de anderen in, wel is de kilometerstand het laagst. Een jaar Bovag-garantie zit bij de vraagprijs inbegrepen en da’s niet alleen prettig omdat het hier om een importauto handelt, maar ook omdat onder de kap de vrij gevoelige 1.2 Puretech huist. Net als bij de Golf is tijdig en goed onderhoud (waarbij de juiste olie wordt geschonken) van belang.

De 308 hinkt wat op twee gedachten. Enerzijds zorgt het kleine en direct reagerend stuurtje voor een kartachtig gevoel, maar vanwege de soepele vering/demping-combinatie ontbreekt echte dynamiek. Ook de sequentiële zestraps automaat, die verbonden is aan een 130-pk sterke driepitter, filtert wat sportiviteit weg, dus laat je niet van de wijs brengen door de GT-Line-uitmonstering.

Het interieur ziet er netjes uit en de materialen voelen prettig aan. De ruimte voorin is dik in orde, ook voor lange mensen. De zittingen van de voorstoelen zijn echter aan de korte kant. De achterpassagiers zitten minder royaal. Er is ruimte opgeofferd aan het bagagecompartiment, dat een fikse 610 liter omvat. Op het gebied van uitrusting weinig offers: zo’n beetje alles wat we bij Ceed én Golf noemden, vinden we ook in de JJD-95-S, aangevuld met onder meer een panoramadak.

Signalement

Merk Peugeot

Type 308 SW GT-Line 1.2 Puretech 130 aut.

Bouwjaar juli 2017

Kilometerstand 61.882

Vraagprijs € 14.500

Waar te koop? Peugeot-dealer Nefkens Den Bosch, Den Bosch

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 1.199 cc, turbo

Max. vermogen 96 kW/130 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 230 Nm bij 1.750 tpm

Leeggewicht 1.175 kilo

Bagageruimte 610 l/1.775 l

Max. aanhanger geremd 1.100 kilo

Gem. verbruik 1 op 20,4 (NEDC)

0-100 km/h 9,5 s

Topsnelheid 204 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Met welke pakezel rijd jij 2026 binnen?

Met onze eisen - een C-segment stationcar die maximaal 100.000 kilometer ervaring heeft en niet méér kost dan 15 mille - is de keuze ruim. Naast deze Ceed, 308 en Golf zou je ook kunnen kiezen voor de extra ruime varianten van bijvoorbeeld de Ford Focus, Opel Astra en Renault Mégane. Kijken we naar dit trio, dan is de 308 het meest luxe en voorzien van de zwaarste krachtbron, maar die machine kent z’n nukken. Beter is de 1.0 van Kia Ceed, maar die is als totaalpakket net niet zo geraffineerd als de Golf wiens TSI eveneens correct onderhoud verlangt. Tja, zeg het maar!