Nu voor Europa: gefacelifte SsangYong Tivoli

Eerder dit jaar belichtten we al de in Zuid-Korea gefacelifte versie van de Tivoli. Nu is ook de voor Europa bestemde bijgepunte Tivoli uit de doeken gedaan.

Het is 2015 als SsangYong de Tivoli op de markt brengt, een compacte cross-over die in mei dit jaar in Zuid-Korea al werd gefacelift. Ook de versie die je straks in Europa tegen het lijf loopt, is nu onder handen genomen. De auto krijgt een nieuwe snuit, waar een nieuwe voorbumper, een aangepaste motorkap én vernieuwde ledkoplampen het beeld bepalen. Met zijn vernieuwde front loopt de Tivoli meer in de pas met de nieuwe Korando. Aan de achterzijde monteert SsangYong een nieuwe achterbumper en verlichting met een nieuwe indeling. De achterklep is nu anders van vorm. Onder de modelnaam Tivoli is nu een 'deuk' zichtbaar.

Ook gaat het binnenste van de Tivoli op de schop. Grondig ook. Zowel het instrumentarium als de overkapping ervan, de middenconsole als het gedeelte voor de bijrijder zijn compleet anders van vorm. Het instrumentarium is, afhankelijk van de gekozen uitvoering, voorzien van wat SsangYong de Blaze Cockpit noemt: een nieuwe, digitale klokkenwinkel. De unit heeft een diameter van 10,25 inch. Op de middenconsole zien we een 9-inch display, dat bij het vernieuwde infotainmentsysteem hoort. Dat systeem kan nu ook overweg met zaken als Android Auto en Apple CarPlay. Het geheel oogt allemaal strakker en is daarmee minder speels vormgegeven dan het binnenste van de Tivoli zoals die vier jaar geleden voor het eerst werd getoond. Andere aanpassingen: SsangYong geeft de Tivoli een groter handschoenenvakje, een exemplaar waar nu ook een 13-inch grote laptop in past.

Ook zijn er technische wijzigingen. SsangYong zegt sterker staal toe te passen voor onder andere de koets en ook zou het subframe stijver moeten zijn dan voorheen. Het moet de stijfheid van de auto ten goede komen. De lijst met veiligheidssystemen omvat onder meer een noodremsysteem en een actieve rijstrookassistent. Groter nieuws is te zien onder de motorkap. De huidige 128 pk sterke 1.6 benzine- en de even sterke 1.6 e-XDI-dieselmotor worden allebei vervangen door nieuwe motoren. De benzinemotor wordt vervangen door een 1.5 T-GDI, een geblazen 1.5 die 163 pk en 280 Nm levert. De nieuwe dieselmotor is wederom een 1.6 e-XDI, maar hij levert ditmaal 136 pk en 320 Nm.

De vernieuwde Tivoli staat binnenkort bij de Nederlandse dealers. Prijzen zijn er vooralsnog niet.