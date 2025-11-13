Nordcross: dit merk in Rusland ken je stiekem al

Je kan nu ook modellen van Lynk & Co in Rusland kopen. Ze heten dan echter niet Lynk & Co, maar Nordcross. Nordcross wordt gevoerd door een Russische distributeur die luistert naar de naam Slava Motors Rus. Dat bedrijf voert meer merken vaan Geely onder een andere naam. Zo heeft het ook Belgee en Knewstar op het menu staan, merken die diverse modellen van automerk Geely voeren.

De modellen van Belgee, Knewstar en Nordcross worden in Rusland geassembleerd en worden ten dele gebouwd met Russische onderdelen. Ben je benieuwd naar waar Nordcross voor staat? Welnu: Cross-over voor het Noorden. Vooralsnog is de Nordcross 001 de eerstgeborene van het ver-Russische Lynk & Co. Die 001 is in feite een Lynk & Co 09, een ruim 5 meter lange SUV die gelieerd is aan de Volvo XC90.