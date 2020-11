Ford Mondeo Hybrid stukje goedkoper

De Mondeo zakt qua prijs weer min of meer terug naar het niveau van de introductiejaren van de hybridevariant. Het feest begint nu bij € 35.400 voor een sedan in Titanium-trim, die zoals eerder uitgebreid werd toegelicht al behoorlijk riant in zijn spullen zit. De sportiever aangeklede ST-Line is er vanaf € 37.200, terwijl je voor een bijzonder luxueuze Vignale minimaal € 42.050 betaalt. De Wagon, die in dezelfde smaken leverbaar is, vereist een extra investering van € 1.500.

Met deze prijzen is de Mondeo over de gehele linie € 2.345 goedkoper, een bijzonder getal dat ongetwijfeld geen toeval is. Alle Mondeo’s beschikken over een hybride-aandrijflijn met 184 pk. Die aandrijving is opgebouwd met behulp van Toyota-patenten, al levert Ford wel zelf de techniek aan. De hybridekracht houdt het verbruik en dus de CO2-uitstoot laag, wat natuurlijk deels de lage prijs van dit model mogelijk maakt in ons land.

Volgehangen

Eerlijk is eerlijk, hip is zo’n Mondeo natuurlijk allang niet meer. Dat geldt anno 2020 voor vrijwel alle grote middenklassers, maar gaat zeker op voor een model dat al in 2012 werd werd en sindsdien slechts op detailniveau is gemoderniseerd. Ford wil geen geld meer steken in de ontwikkeling van een nieuw model in een segment dat wereldwijd op zijn gat ligt. In plaats daarvan bewandelt het een weg die dit merk vaker koos: het bestaande model wordt lekker volgehangen en tegen een aantrekkelijke prijs aan de man (m/v) gebracht.