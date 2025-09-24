De BMW M240i xDrive, M340i xDrive én M440i xDrive krijgen er vermogen bij. Daarbij zijn ze ook zuiniger dan voorheen. Dubbel winst!

De BMW M240i xDrive Coupé heeft een smeuïge 3.0 zes-in-lijn benzinemotor. Die mild-hybride krachtpatser stampte tot voor kort 374 pk en 500 Nm naar alle vier de wielen. Deze aandrijflijn is niet voorbehouden aan de 2-serie Coupé, maar ligt ook in de 3-serie Sedan, 3-serie Touring, 4-serie Coupé, 4-serie Cabrio én 4-serie Gran Coupé. BMW vond 374 pk toch net te min. Het merk schroeft het vermogen op naar 392 pk en 540 Nm. Dat is 18 pk en 40 Nm meer dan voorheen.

De vernieuwde instap-M-modellen zijn naast iets rapper ook iets zuiniger dan voorheen. Zowel de 3-serie als 4-serie sprint als M440i xDrive voortaan 0,1 tel rapper vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Voor de relevantste prijzen en specificaties verwijzen we je graag naar onderstaande tabel.