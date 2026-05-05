Alle nieuwe auto’s die vanaf 1 juli in de EU worden verkocht, moeten verplicht zijn uitgerust met een noodremsignaal en een camera die het gezicht van de bestuurder monitort.

Daarmee wil de Europese Unie de verkeersveiligheid vergroten en het aantal kop-staartbotsingen verminderen. De moderne remtechnologie komt in sommige nieuwe voertuigen al voor, maar wordt binnenkort verplicht gesteld. Daardoor zal het knipperende remlicht steeds vaker te zien zijn in het verkeer. De maatregel vloeit voort uit Europese regelgeving die vanaf 7 juli 2026 van kracht wordt.

De verplichting geldt voor zowel personenauto’s als vrachtwagens die nieuw op de markt komen. Het systeem is bedoeld voor noodsituaties waarin een bestuurder plotseling hard moet remmen, bijvoorbeeld om een aanrijding te voorkomen. In zulke gevallen gaan de remlichten automatisch knipperen om achteropkomend verkeer extra te waarschuwen. Dit gebeurt wanneer er krachtig wordt geremd of wanneer het antiblokkeersysteem ingrijpt.

Alleen in werking bij krachtige en abrupte remingrepen

Vooral bij hogere snelheden kan dit het verschil maken, omdat andere bestuurders sneller doorhebben dat er sprake is van gevaar. De technologie werkt volledig automatisch. Sensoren meten hoe snel en krachtig er wordt geremd en bepalen direct of het noodsignaal moet worden geactiveerd. Bestuurders hoeven hier zelf niets voor te doen.

Het systeem reageert binnen een fractie van een seconde. Het systeem is niet bedoeld voor normaal remmen, zoals bij een verkeerslicht of in langzaam rijdend verkeer. In die situaties blijven de remlichten gewoon continu branden. Alleen bij plotselinge en krachtige remacties schakelt het systeem over op een knipperend signaal.

Snel tikkend geluid in de auto

Dit onderscheid moet ervoor zorgen dat andere weggebruikers meteen begrijpen dat er iets onverwachts gebeurt. Volgens deskundigen kan juist die extra duidelijkheid helpen om ongelukken te voorkomen. Bij kop-staartbotsingen speelt reactietijd vaak een belangrijke rol. Een kleine tijdswinst kan al genoeg zijn om een botsing te vermijden of de gevolgen te beperken.

Als bestuurder zie je aan het symbool van oplichtende alarmlichten op het dashboard dat het systeem is geactiveerd. Ook hoor je een snel tikkend geluid, dat zich het best laat vergelijken met dat van snel knipperende alarmlichten. Die beginnen namelijk ook te knipperen als je bijna stilstaat. Omdat alleen nieuwe auto’s van het systeem zijn voorzien, zal het nog enige tijd duren voordat alle auto’s op de weg met deze technologie zijn uitgerust.

Nieuw systeem ADDW

Ook verplicht op alle nieuw verkochte auto’s vanaf 1 juli is Advanced Driver Distraction Warning (ADDW). Het is een systeem dat met camera’s en sensoren de positie van het hoofd en het gezicht van de bestuurder in de gaten houdt.

Wijkt dat te veel af van de blik vooruit die het systeem het liefst ziet, dan volgt er een hoor- en zichtbare waarschuwing. Het moet allemaal bijdragen aan het verder terugdringen van het aantal dodelijke ongevallen. Die ongevallen zijn volgens onderzoek in 10 tot 30 procent van de Europese gevallen te wijten aan afleiding.

Net als ISA (het inmiddels verplichte systeem dat waarschuwt bij overschrijding van de snelheidslimiet) staat ADDW verplicht aan bij het starten van het voertuig. Het kan worden uitgeschakeld, maar dat moet dan wel bij iedere rit opnieuw gebeuren.

De ervaring van onze autoredactie in de praktijk is dat er nogal veel verschil zit in de werking van zulke systemen. Er zijn systemen die inderdaad pas waarschuwen bij serieuze afleiding, maar ook tal van systemen die al beginnen te piepen bij één blik op het navigatiescherm of – erger nog – over de schouder, wat vaak juist gebeurt om ongelukken te voorkomen en dan dus volledig onterecht als afleiding wordt geïnterpreteerd.