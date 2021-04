Nóg een nieuwe Opel Combo Life

Opel stelt een tweede Combo Life aan het daglicht voor. Nee, we hebben hier niet te maken met de opvolger van de Opel Combo Life zoals je die in Nederland kunt kopen. Dat is misschien maar goed ook.

De personenversie van de actuele Opel Combo heet sinds eind vorig jaar in Nederland niet meer Combo Tour, maar Combo Life. Die Combo is net als z'n bestelbroertjes een broertje van de huidige generaties Peugeot Partner/Rifter, Citroën Berlingo en Toyota ProAce City/ProAce City Verso. Opel brengt nu ook in Rusland een Combo Life op de markt, een auto die echter weinig te maken heeft met het hier bekende model.

De voor de Russische markt bestemde nieuwe Opel Combo Life is net als de begin dit jaar voor die markt gepresenteerde Combo Cargo gebaseerd op de vorige generaties van de Citroën Berlingo en Peugeot Partner. Dat is opvallend. Die Berlingo en Partner stammen in de basis uit 2008, terwijl de hier bekende vorige generatie Opel Combo een paar jaar jonger was. Die vorige nog op de Fiat Doblò gebaseerde praktische Opel heeft immers 2011 als geboortejaar. Opel maakt deel uit van Stellantis, en dus is het verklaarbaar dat het merk z'n Russische 'budget-Combo' baseert op een model uit Stellantis-stal. Opel is sinds 2019 overigens pas weer op de Russische markt actief. Waarom de achterkant van deze Combo net als die van de vorige Berlingo en Partner zo sterk lijkt op die van de hier actuele modellen? De achterzijde van het platform van de bestellers is praktisch afkomstig van die vorige modellen en dus is dat deel relatief ongewijzigd overgeheveld naar de huidige modellen.

De Russische Opel Combo Life rolt binnenkort van de band in het Russische Kaluga. Praktisch is de 'nieuwe oude Combo' gelukkig wel. De bagageruimte van het model bedraagt 675 liter en dankzij een volledig verwijderbare tweede zitrij loopt de bergruimte op tot 3.000 liter. In de diverse vakjes en nisjes heb je verder 154 liter aan aflegruimte. Opel schroeft in Rusland een 7-inch infotainmentsysteem in het dashboard van de Combo, een exemplaar dat niet erg officieel aandoet. De Russische Opel Combo Life is straks te krijgen met een 115 pk en 150 Nm sterke 1.6 benzinemotor en met een 90 pk en 230 Nm sterke 1.6 diesel. De standaarduitrusting omvat onder meer airco, elektrisch bedienbare ruiten voor, regen- en lichtsensoren, stoelverwarming, led-dagrijverlichting en twee schuifdeuren. De vanafprijs ligt in Rusland op omgerekend €14.960.

Relevant nieuws voor de Nederlandse markt? Welnee, maar het blijft interessant te zien hoe autofabrikanten in andere markten compleet andere modellen aanleveren. Stukje perspectief.