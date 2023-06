Nóg een nieuw Chinees merk naar Nederland: Omoda van Chery

Wie om welke reden dan ook geen voorstander is van het groeiend aantal Chinese merken dat de Europese en ook Nederlandse markt betreedt, kan zijn borst natmaken. Er komt namelijk nóg een Chinees automerk naar Nederland: Omoda. Omoda is namelijk niet alleen een Nederlands modemerk, maar ook een automerk van het Chinese Chery.

MG, Aiways, Hongqi, Xpeng, Nio, BYD, HiPhi, Zeekr, Ora, Wey, Lynk & Co: de lijst met Chinese automerken waar je nu of straks in Nederland of Europa elektrische auto's van kunt kopen wordt met de maand langer. Een andere grote speler waagde zich vooralsnog niet op het Europese toneel, maar daar komt volgend jaar verandering in. De Chinese autobouwer Chery haalt volgend jaar namelijk een van zijn merken naar Europa: Omoda. Komt Omoda ook naar Nederland? Jazeker.

Geely is heus niet de enige grote Chinese autobouwer met een enorm aantal merken in beheer. Chery voert zijn modellen in thuisland China onder diverse merken. Naast modellijnen als Arrizo, Tiggo en QQ voert het in de vorm van Exeed en Jetour ook daadwerkelijk meerdere merknamen. Een van de merken die Chery voor de exportmarkten heeft bedacht is Omoda. Binnen de Chery-gelederen werd Omoda al als modellijn gebruikt. Zo bestaat er bijvoorbeeld al een Chery Omoda 5. Exportmerk Omoda voert in onder meer Rusland en Mexico al gerebadgete versies van de Chery Arrizo 5 en Chery Arrizo 5 Plus en gaat ook de reeds genoemde Chery Omoda 5 simpelweg als Omoda 5 leveren. Die Omoda 5 is een SUV die zowel als EV als met met benzinemotoren leverbaar is. Het is die Omoda 5 die - enkel als EV - in 2024 naar Nederland komt.

Omoda 5 EV

Omoda heeft zijn automobiele waren al in Zuid-Europa gepresenteerd, maar komt in 2024 ook naar de Benelux. Omoda - waarvan de 'O' onder meer staat voor oxgygen (zuurstof) en 'Moda' staat voor 'modern' - richt zich naar eigen zeggen op 'consumenten van het nieuwe tijdperk en met een jonge mentaliteit.' Wat dat concreter betekent: Omoda komt met elektrische cross-overs en SUV's in het B- en C-segment.

Uitgebreide technische specificaties van de elektrische Omoda 5 EV die naar Nederland komt, hebben we nog niet. Wel weten we dat de elektrische Chinese variant ervan een 61 kWh accu en een 224 pk sterke elektromotor heeft. De elektrische Omoda 5 EV heeft een front dat afwijkt van dat van de versies van de SUV met benzinemotoren. De benzineversies zijn in ieder geval verkrijgbaar met twee samen in één paneel ondergebrachte displays met elk een diagonaal van 10,25 inch. Wat veiligheid lijkt het wel goed te zitten. In december scoorde de Omoda 5 - met benzinemotor - namelijk al de volle 5 sterren tijdens de befaamde Euro NCAP-veiligheidsproeven.

Omoda en Nederland

Waar je de elektrische Omoda 5 EV straks kunt kopen? Dat is nog niet helemaal helder. Tegen AutoWeek zegt een zegsman dat er begin juli wordt gestart met het selecteren van dealers en dat de eerste verkenningen daarvoor momenteel plaatsvinden.

Wie merknaam Omoda in Nederland bekend voorkomt, die heeft groot gelijk. Omoda is namelijk ook een Nederlands modehuis. Die namen bijten elkaar niet, zo vertelt de zegsman van Omoda. E.e.a. zou juridisch zijn gecheckt en omdat de automotive een totaal ander domein is dan mode zouden er ook in Nederland geen problemen zijn met het gebruiken van merknaam Omoda voor auto's.