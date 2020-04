Nissan X-Trail volledig in beeld als Rogue

De compleet nieuwe Nissan X-Trail slaagt er niet in om zichzelf onder de pet te houden. Eerder kregen we al patenttekeningen te zien, nu is het de beurt aan gelekt foldermateriaal.

Zeker weten doen we het natuurlijk nooit, maar het materiaal dat nu via Worldscoops wereldkundig is gemaakt, lijkt bijzonder echt. De ietwat te gelikte beelden lijken regelrecht uit de folder te komen en tonen een zeer compleet beeld van de SUV die bij ons hoogstwaarschijnlijk gewoon weer X-Trail gaat heten. In dit geval betreft het de Amerikaanse Rogue-versie, maar die verschilt eigenlijk alleen voor wat betreft de motorisering en het typeplaatje van de hier bekende variant.

De beelden tonen een auto die om te beginnen precies gelijk is aan het exemplaar op de eerdere schetsen, al is-ie deze keer ingekleurd. Het uit twee lagen opgebouwde front, waarbij de dimlichten zich een verdieping lager bevinden dan de dagrij- en stadslichten en richtingaanwijzers, is een opvallend designkenmerk. Nissan gebruikt deze opstelling al tijden op de eigenwijze Juke, maar paste het ‘grapje’ niet eerder toe op andere modellen. Aan de achterkant zijn de verschillen tussen het uitgaande en het nieuwe model minder groot. De achterlichten blijven optisch aan de achterruit geplakt, maar het geheel oogt wel wat strakker, forser en gewoon moderner dan we gewend zijn.

De grootste revolutie vindt afgaande op deze beelden echter in het interieur plaats. Het binnenste van de huidige X-trail is zeker niet de meest verfijnde of moderne werkplek die we kennen en is een erg traditioneel en ook wat inspiratieloos geheel. De nieuwe lijkt daar rigoureus een einde aan te maken. Het dashboard oogt vele malen strakker en oogt door de vele horizontaal georiënteerde elementen lekker breed. Een fors digitaal instrumentarium en dito touchscreen geven het geheel een high-tech-sausje, daarbij bijgestaan door de shift-by-wire-automaatpook op de opvallend hoge middentunnel.

De Amerikaanse Rogue moet het in tegenstelling tot onze X-Trail met maximaal vijf zitplaatsen doen. In Europa biedt de derde zitrij het model een belangrijk meerwaarde boven de kleinere Qashqai, dus het lijkt logisch dat ook de nieuwe X-trail zo’n bankje krijgt. Wanneer de nieuwe Rogue/X-trail z’n opwachting maakt is niet bekend, maar de auto is er afgaande op deze beelden in ieder geval klaar voor. Overigens is de Rogue een zeer belangrijke auto voor Nissan. In de VS scoort het model de laatste jaren steevast een positie in de verkoop-top-10 en ook elders is dit middelgrote segment erg in trek.