Nissan gaat solid-state accu's produceren

De prototypes van de solid-state accu's gaan gebouwd worden in het Nissan Research Center. Met het bouwen van die prototypes wil Nissan niet alleen het nieuwe type accu zelf testen, maar ook ervaring opdoen met het produceren van de vastestofaccu's. In 2024 wil de fabrikant namelijk al een eerste versie van een productielijn opzetten in zijn fabriek in Yokohama. Vier jaar later moet dan vervolgens de eerste EV met een solid-state accu op de markt komen. Hoe die auto eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. Nissan geeft in ieder geval aan dat het de solid-state accu's over de gehele linie wil gaan gebruiken, waaronder pick-ups.

Met de introductie van solid-state accu's denkt Nissan dat de prijs per kWh van een accu gereduceerd kan worden naar omgerekend €69 per kWh in 2028 en in de periode daarna verder teruggebracht kan worden naar €59 per kWh. Deze bedragen zijn ongeveer de helft van wat een EV-accu vandaag de dag per kWh kost. Mocht het door Nissan geschetste scenario werkelijkheid worden, dan is een EV opeens even duur of zelfs goedkoper dan een auto met verbrandingsmotor. Naast de lagere kosten belooft Nissan met de solid-state accu's een twee keer zo hoge energiedichtheid ten opzichte van de huidige lithium-ionaccu's en kortere laadtijden.

Het duurt dus nog wel even voordat de solid-state accu in productiemodellen te vinden is. Alle ogen zijn gericht op de tweede helft van dit decennium. Stellantis heeft ze op de planning staan voor 2026, Toyota werkt momenteel hard aan de ontwikkeling ervan en ook Honda investeert in de technologie. In Europa zetten onder meer Volkswagen en Ford op de technologie in, Renault daarentegen laat de nieuwe technologie voorlopig nog even aan zich voorbij gaan.

De auto op de foto is de in 2019 onthulde Nissan IMs Sports Sedan Concept.