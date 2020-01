'Nissan werkt aan noodplan in geval van breuk met Renault'

Bestuursleden van Nissan houden zeer serieus rekening met een einde van de samenwerking met Renault, schrijft The Financial Times zondagavond. Er wordt gebouwd aan een noodplan in het geval van een breuk, met daarin voorgestelde veranderingen aan het bestuur en hoe een eventuele productiekloof gedicht kan worden.

Vooral het technische aspect bij de productie zou zijn aangestipt als een probleem, melden bronnen aan het dagblad. Momenteel levert Renault daar veel kennis over, maar de Japanse autofabrikant zou willen uitzoeken hoe het zelf alle snufjes zou kunnen produceren. De ontwikkeling van het noodplan zou eind december in een stroomversnelling zijn gekomen, toen bekend werd dat oud-Nissan-topman Carlos Ghosn Japan had ontvlucht. Ghosn wordt in het Aziatische land beschuldigd van financieel wangedrag. De Braziliaan was de aanjager achter de twintigjarige samenwerking tussen Nissan en Renault, maar na zijn gedwongen vertrek eind 2018 werden er vraagtekens gezet bij de houdbaarheid van de overeenkomst.

'Zowel Renault als Nissan verzwakt positie met einde van samenwerking'

Deskundigen lijken niet enthousiast over een eventuele breuk, omdat rivalen als Fiat Chrysler en PSA, net als Volkswagen en Ford, juist recentelijk de handen ineen sloegen. Renault en Nissan zouden hun positie juist verzwakken, tot een nieuwe partner gevonden wordt. Nissan zou echter op zoek zijn naar een einde van de samenwerking, omdat de Japanse autofabrikant partner Renault inmiddels als een blok aan het been ervaart, melden bronnen aan The Financial Times. Volgens het zakendagblad zou Renault-voorzitter Jean-Dominique Senard de komende weken meerdere projecten willen introduceren, om te laten zien dat de samenwerking nog steeds haar vruchten afwerpt.

Beide bedrijven weigerden tegenover The Financial Times te reageren.