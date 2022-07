Nissan trekt mogelijk stekker uit Leaf

Met de in 2009 gepresenteerde eerste generatie Leaf had Nissan een ware pionier in handen. De Leaf was samen met auto's als de op de elektrische Mitsubishi i-MiEV gebaseerde Citroën C-Zero en Peugeot iOn een van de eerste elektrische auto's op de Europese markt, al was de Leaf met zijn hatchbackvorm een stuk breder inzetbaar dan die compacte drieling. De Leaf verscheen in 2011 ook op de Nederlandse markt en werd na diverse updaterondes waaronder een grote in 2015 in 2017 opgevolgd door de huidige tweede generatie Leaf. Inmiddels burgeren elektrische auto's steeds verder in en zijn EV's er in diverse soorten en formaten. Een elektrische hatchback is tegenwoordig geen zeldzaamheid meer in autoland, met als gevolg dat Nissan de Leaf-toekomst waarschijnlijk anders gaat invullen.

Automotive News meldt op basis van drie niet vrijgegeven bronnen dat de huidige generatie Leaf medio dit decennium, dus omstreeks 2025, afzwaait. De Leaf zou vervangen worden door een model dat "[...] beter is afgestemd op de behoeften van de moderne EV-koper." Of Nissan modelnaam Leaf dan aan de wilgen hangt, is echter nog niet helemaal helder.

Het is aannemelijk dat Nissan het concept van een elektrische hatchback in de compacte middenklasse niet volledig vaarwel kust. Merken Volkswagen en Cupra hebben met de ID3 en Born een elektrische compacte middenklasser in het aanbod en ook MG komt in de vorm van de 4 Electric met een dergelijk model. Nissan meldde in november 2021 dat het de komende jaren maar liefst €15,6 miljard in verdere elektrificatie van zijn portfolio investeert. Tot en met 2030 introduceert het merk naar eigen zeggen wereldwijd 15 volledig elektrische modellen. Grote kans dus dat daar een elektrische hatchback bij zit, al verwachten we dat elektrische cross-overs - al dan niet met een platgedrukte daklijn - het gros van het elektrische Nissan-gamma zullen beslaan. In 2021 liet Nissan al een viertal vooruitblikken op toekomstige EV's zien. Het is niet ondenkbaar dat een uiteindelijke productieversie van een van die auto's - denk aan de Chill-Out Concept - als Leaf-opvolger naar voren wordt geschoven.

Nissan Leaf in Nederland

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Leaf die in 2011 plaatsvond zijn er verspreid over twee generaties in ons land 13.874 Leafs verkocht. Opvallend: dat zijn er zo'n 800 stuks meer dan van de Juke. In 2019 had de Leaf in Nederland zijn topjaar, toen gingen er 3.817 stuks van over de toonbank. Vorig jaar verkocht Nissan nog 1.214 Leafs in Nederland. Over de eerste zes maanden van dit jaar gemeten staat de verkoopteller van de Nissan leaf op 449 exemplaren. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 577.000 Leafs verkocht.