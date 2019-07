Nissan toont zijkant Juke

De nieuwe Juke komt eraan en dat zullen we weten ook. Na opgedoken spionagebeelden kwam Nissan zelf met twee teasers naar buiten: een van de koplamp(en) en een schimmig beeld van het front. De auto is nu 90 graden verder opgedraaid in de donkere studio, want we krijgen de vorm van de zijkant te zien. Naast de daklijn die in de duisternis naar voren komt, schijnen de kop- en achterlampen ons tegemoet. Zo van de zijkant gezien lijkt de auto, zoals verwacht, flink te groeien. Hoewel hij zijn ronde vormen in vele opzichten zou behouden, lijkt het dak minder bol te staan. Dit komt dan sowieso ten goede aan de binnenruimte.

De eerdere teasers lieten zoals gezegd meer van de voorkant zien. Daar komen we wederom twee grote ronde koplampunits tegen die worden bijgestaan door smallere metgezellen een verdieping hoger. In de grote kijkers verwerkt Nissan liggende Y-vormige (led)lampen. Op 3 september trekt Nissan het doek van de kleine telg, voor die tijd verwachten we nog wel wat teasers. Zoals Nissan zelf eerder zei: Keep your eyes open.