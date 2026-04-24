Nissan Terrano PHEV Concept
Nissan Terrano wordt behoorlijk ruige plug-in hybride

Joas van Wingerden
Nissan is ook van de partij bij Auto China en rijdt daar een auto het podium op die thuis lijkt te horen op een veel minder geplaveide ondergrond: de Nissan Terrano PHEV Concept.

Nissan Terrano, dat is ook hier in Nederland een bekende naam. Althans, wel als jij je nog een beetje kunt herinneren wat Nissan in de jaren 90 in de showroom had staan. Toen verkocht het hier  een compacte avonturier onder die naam (met een II erachter), een auto die overigens door Ford als Maverick werd verkocht. De Terrano is in ons land alweer heel wat jaren uit het aanbod verdwenen, maar elders is hij nog springlevend. In China komt er nu zelfs een geheel nieuwe aan.

In de Chinese hoofdstad Peking presenteert Nissan de Terrano PHEV Concept als vooruitblik daarop. Die oogt zonder meer lekker avontuurlijk en lijkt qua design een beetje achter de vorig jaar eveneens in China onthulde Nissan Frontier aan te hobbelen. Dat is vast geen toeval, want vermoedelijk deelt de productieversie straks zijn basis met de Frontier. Het wordt een plug-in hybride (zoals het PHEV-deel van de naam al aangeeft) en dan logischerwijs met een 1,5-liter benzinemotor die samen met een in de transmissie ondergebrachte dik 400 pk genereert en dat over alle vier de wielen verdeelt. Daarmee moet je aardig uit de voeten kunnen in ruig terrein, toch?

De Japanners laten in China ook de Nissan Urban SUV PHEV Concept zien. Dat is een auto die je hooguit in onhandige situaties in ruig terrein tegenkomt. De naam zegt het al: deze moet zich in stedelijk gebied bewijzen. Technische informatie en andere details zijn er op dit moment nog niet. Het is qua uiterlijk een Nissan die hier niet zou misstaan, maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat de productieversie hiervan ook voor Europa bedoeld is. Nissan spreekt in beide gevallen specifiek over zijn 'NEV-aanbod voor China'.

