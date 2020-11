Nissan Terra onder het mes!

De in 2018 gepresenteerde Terra is een in Europa niet leverbare SUV die zijn ladderchassis en het gros van zijn techniek deelt met de hier wél bekende Navara. De Narava werd kort geleden gefacelift en nu is ook de Terra officieel bijgewerkt. De Terra had al een andere neus dan de Navara, maar de vernieuwde Terra neemt meer afstand van die pick-up. Nissan geeft de Terra koplampen die sterker lijken op die van grote broer Armada/Patrol. De nieuwe voorbumper oogt met zijn rechte hoeken en zilverkleurige skidplate net wat avontuurlijker. Tussen de nieuwe ledkoplampen zit overigens een compleet nieuwe grille, een exemplaar zonder duidelijke V-omlijsting en ditmaal met horizontale lamellen.

Ook aan de achterzijde is er nieuws. De net geen 4,9 meter lange Terra heeft achterlichten met een nieuwe led-indeling en de complete achterklep is vernieuwd. Het kentekenvak is anders van vorm en voortaan staat erboven in grote letters de modelnaam van de auto uitgeschreven, in dit geval 'X-Terra' zoals de Terra in het Midden-Oosten heet. De zilverkleurige strip die de voorheen tussen de achterlichten zat, verhuist een stuk omhoog en loopt nu in een boog. Onderaan de bips een zilverkleurige in plaats van zwarte skidplate. In tegenstelling tot de Navara, die bij zijn facelift slechts een op detailniveau vernieuwd binnenste kreeg, wordt het dashboard in de Terra compleet vernieuwd. Van het instrumentarium tot de overkapping ervan en van de middenconsole tot de middentunnel en de ventilatieroosters: werkelijk alles is nieuw. Van de Terra komen opnieuw versies met een 2,5-liter benzinemotor die zo'n 170 pk en 240 Nm levert. Naast een achterwielaangedreven variant komen er ook Terra's met vierwielaandrijving.

De Nissan Terra komt ook in z'n vernieuwde vorm niet naar Nederland.