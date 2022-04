Nissan Sunny (1984) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Het blijft altijd een bijzondere categorie auto's: de modellen die je vroeger met enige regelmaat zag rijden, maar nu compleet uitgestorven zijn. De Nissan Sunny valt zeker in die categorie. De auto die we momenteel voor ons hebben, is van de B11-generatie en rolde van de band in 1984. De B11 was bijzonder, want hij introduceerde voorwielaandrijving bij de Sunny-familie. Voor ieder was er wel wat wils, want de B11 kon je krijgen als driedeurs hatchback, twee- en vierdeurs sedan, coupé en als stationwagon met drie of vijf deuren.

De eerste eigenaar van deze Sunny koos voor de tweedeurs sedan. Hij/zij bestelde hem meteen in een lekker fel kleurtje. Rode auto's uit de vorige eeuw waren niet altijd even goed bestand tegen de zon, maar deze Sunny is aardig goed beschut gebleven voor de schadelijke zonnestralen. Het rood oogt niet flets en hij staat nog goed in de lak. Ook de kunststof bumpers ogen niet verweerd en de verchroomde raamomlijsting glimt je tegemoet. Daarbij ziet ook de uitlaat er nog als nieuw uit, net als de stalen wielen. In zijn 38-jarige bestaan legde deze Sunny dan ook slechts 52.974 kilometer af, maar juist als hij zoveel stilstaat kan hij snel verweren. Het is dan ook vrij aannemelijk dat dit een 'binnenslaper' is geweest.

Ook vanbinnen ziet de Sunny er nog als nieuw uit. De stoelen ogen maagdelijk en het dashboard is nog volledig origineel, tot de radio aan toe. De 1.5 GL zat qua luxe aardig hoog op de Sunny-ladder, al is alles natuurlijk relatief. Achterruitverwarming zit erop, net als de radio en bediening voor de ventilatie, maar voor het openen van de zijruiten mag je nog gewoon lekker slingeren. Met de drietraps automaat moet je in combinatie met de 74 pk sterke viercilinder overigens aardig wat geduld hebben voordat je op tempo bent. De eerste eigenaar zat daar kennelijk niet mee, want diegene had de Sunny tot 2012 in zijn/haar bezit. Na deze 28 jaar bracht de Sunny de afgelopen tien jaar door in de handen van enkele particulieren en autobedrijven, althans op papier.

Voor 4 mille krijg je niet de meest spannende auto, dus daarom verdient dit exemplaar echt een liefhebber als volgende eigenaar. Een groot voordeel is wel dat je gemiddeld slechts €15,25 per kwartaal hoeft af te tikken aan wegenbelasting. Wie neemt de zorg voor deze smetteloze Sunny op zich?

